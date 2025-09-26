Estas son las 5 plantas ideales para regalar con la llegada del otoño

Las plantas son símbolo de vitalidad, alegría y esperanza. Así es como muchas personas deciden obsequiar este tipo de elemento vivo a los seres queridos para ocasiones especiales. En este sentido, el otoño no es la excepción a la demostración de afecto.

Esto significa que es posible regalar plantas en otoño, ya que muchas de ellas pueden florecer en esta estación del año. Incluso, algunas pueden acelerar su crecimiento con determinados cuidados. Conoce cuáles son los ejemplares ideales para obsequiar en esta etapa del año.

Las 5 plantas ideales para obsequiar en otoño

Si bien los días se vuelven más frescos y un poco grises, las plantas de otoño pueden aportar color y vitalidad a los espacios. Estos son los 5 ejemplares ideales para cultivar en esta parte del año, ya que son resistentes y requieren bajo mantenimiento.

Suculentas en general

Hay distintas especies. Para quienes tengan un ritmo de vida agitado, lo mejor es obsequiar una suculenta que no requiera muchos cuidados. Solo basta ubicar esta planta en un sitio bien iluminado y ventilado.

Planta de Jade

La Crassula ovata (nombre científico), planta del dinero o árbol de Jade, como también se denomina este ejemplar, es perfecto para obsequiar en cualquier momento del año. Es realmente ornamental y requiere pocos cuidados. Además, es considerada como amuleto de la suerte y la abundancia en el Feng Shui.

Lavanda

El color de sus flores y el aroma que desprende, hacen de la lavanda una planta perfecta para obsequiar en cualquier estación del año. Es necesario ubicarla en un sitio con buena ventilación y también tiene que recibir mucha luz natural.

Árbol de la felicidad

Esta planta simboliza buena fortuna. Es de origen tropical y tiene troncos que se entrelazan para dejar crecer hojas grandes. No requiere cuidados constantes y también es un amuleto de prosperidad, buena suerte y felicidad. Lo mejor de todo es que puede crecer tanto en interiores como en exteriores.

Cactus

Una de las plantas más resistentes para cultivar en otoño. Los cactus dan color en cualquier estación del año y la otoñal no es la excepción. Los hay de diversos tamaños y formas. Pueden almacenar agua, por lo tanto no requieren cuidados permanentes de riego.