El área que queda entre el respaldo del sofá y la pared suele tener varios centímetros disponibles que pueden cumplir una función concreta dentro de la casa. Es por ello que traemos para ti 4 ideas de qué poner para aprovechar ese espacio de la sala, donde también puedes aplicar estas 4 opciones de organización para los controles remotos y dejarlos de perder.

Este espacio muchas de las veces llega a medir alrededor de 1 metro o hasta más, dependiendo de la distribución de los muebles de la sala, suficientes para colocar plantas, fotografías de la familia o repisas para guardar libros. Mientras que estas 6 ideas puedes replicarlas en una esquina vacía de esta zona para convertirla en un espacio útil.

Qué poner detrás del sofá: 4 ideas para aprovechar ese espacio de la sala|IA

Las ideas para ocupar el espacio detrás del sofá

1. Repisas: Una repisa de poca profundidad puede transformar el espacio detrás del sofá en un punto de almacenamiento. Este objeto de madera está destinado a colocar libros, juegos, velas, plantas y fotografías.

2. Consola: Una consola detrás del sofá puede funcionar como superficie para una lámpara, libros, fotografías, plantas o accesorios. De acuerdo con IKEA, las consolas, aparadores y muebles auxiliares están entre las categorías destinadas a mejorar la capacidad de almacenamiento de una sala.

3. Zona para plantas: El espacio detrás del sofá también puede funcionar como una pequeña exhibición decorativa con plantas. Este tipo de ejemplares son útiles cuando la repisa o consola tiene poca profundidad. Se recomienda elegir especies que no requieran mucha luz natural, a fin de que puedan sobrevivir.

4. Zona para accesorios: Los cargadores, controles, audífonos y otros dispositivos pequeños pueden ubicarse detrás del sofá. En el mercado hay muebles de entretenimiento diseñados para guardar controles, consolas, revistas y otros objetos relacionados con la televisión.

Para conservar el orden a largo plazo, la regla más sencilla consiste en asignar una función específica a cada espacio: libros en una zona, tecnología en otra, decoración en una tercera y artículos de uso ocasional dentro de cajas o canastas