Qué poner detrás del sofá: 4 ideas para aprovechar ese espacio de la sala
Una zona poco utilizada de la casa puede convertirse en un pequeño rincón funcional
El área que queda entre el respaldo del sofá y la pared suele tener varios centímetros disponibles que pueden cumplir una función concreta dentro de la casa. Es por ello que traemos para ti 4 ideas de qué poner para aprovechar ese espacio de la sala, donde también puedes aplicar estas 4 opciones de organización para los controles remotos y dejarlos de perder.
Este espacio muchas de las veces llega a medir alrededor de 1 metro o hasta más, dependiendo de la distribución de los muebles de la sala, suficientes para colocar plantas, fotografías de la familia o repisas para guardar libros. Mientras que estas 6 ideas puedes replicarlas en una esquina vacía de esta zona para convertirla en un espacio útil.
Las ideas para ocupar el espacio detrás del sofá
1. Repisas: Una repisa de poca profundidad puede transformar el espacio detrás del sofá en un punto de almacenamiento. Este objeto de madera está destinado a colocar libros, juegos, velas, plantas y fotografías.
2. Consola: Una consola detrás del sofá puede funcionar como superficie para una lámpara, libros, fotografías, plantas o accesorios. De acuerdo con IKEA, las consolas, aparadores y muebles auxiliares están entre las categorías destinadas a mejorar la capacidad de almacenamiento de una sala.
3. Zona para plantas: El espacio detrás del sofá también puede funcionar como una pequeña exhibición decorativa con plantas. Este tipo de ejemplares son útiles cuando la repisa o consola tiene poca profundidad. Se recomienda elegir especies que no requieran mucha luz natural, a fin de que puedan sobrevivir.
4. Zona para accesorios: Los cargadores, controles, audífonos y otros dispositivos pequeños pueden ubicarse detrás del sofá. En el mercado hay muebles de entretenimiento diseñados para guardar controles, consolas, revistas y otros objetos relacionados con la televisión.
Para conservar el orden a largo plazo, la regla más sencilla consiste en asignar una función específica a cada espacio: libros en una zona, tecnología en otra, decoración en una tercera y artículos de uso ocasional dentro de cajas o canastas