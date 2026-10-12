Qué poner en el espacio libre junto al boiler: 4 soluciones de organización seguras y funcionales

Si tienes un espacio libre junto al boiler y no sabes cómo aprovecharlo, existen alternativas para mantener el orden sin llenar el área de objetos innecesarios. La clave está en elegir soluciones de organización que aprovechen las paredes, faciliten el acceso a los productos del hogar y respeten las distancias de seguridad del calentador. Así puedes transformar ese rincón en una zona más práctica sin interferir con el funcionamiento del equipo.

De acuerdo con homify México, existen distintas formas de integrar el boiler al diseño de la casa, desde soluciones de almacenamiento hasta elementos que ayudan a disimularlo visualmente. Sin embargo, antes de instalar cualquier mueble u organizador, es importante considerar el tipo de calentador, sus necesidades de ventilación y las indicaciones del fabricante. El objetivo no es llenar cada centímetro disponible, sino aprovechar el espacio sin bloquear las conexiones ni dificultar el mantenimiento .

Uno por uno, los organizadores que puedes poner junto al boiler

1. Panel perforado para organizar herramientas y accesorios

Si el boiler está en un patio de servicio, una cochera o una zona de lavado, un panel perforado instalado en una pared cercana puede ayudarte a mantener pequeños accesorios en orden. Puedes utilizarlo para colocar herramientas de uso doméstico, pinzas para ropa u otros artículos que necesiten un lugar fijo, siempre que se encuentren fuera de las distancias de seguridad indicadas para el equipo.

Esta solución aprovecha la altura de las paredes sin ocupar demasiado espacio en el piso, por lo que resulta especialmente útil en rincones estrechos. Elige un panel resistente a la humedad y evita colocarlo sobre el calentador o cerca de las conexiones de gas, las salidas de ventilación y las superficies calientes. Antes de perforar, verifica que no haya tuberías ni instalaciones ocultas en el muro.

Panel perforado para organizar herramientas y accesorios, y Estación de lavandería con módulos independientes.|(Especial)

2. Estación de lavandería con módulos independientes

Cuando el boiler se encuentra cerca de la lavadora, puedes aprovechar el espacio disponible para crear una pequeña estación de lavandería. Una opción es colocar un módulo independiente en una zona segura, con compartimentos para pinzas, bolsas para prendas delicadas, cepillos y otros accesorios que utilizas con frecuencia.

La ventaja de esta alternativa es que reúne los artículos de lavado en un solo lugar y evita que terminen dispersos por el patio o el cuarto de servicio. Para mantener una apariencia ordenada, puedes utilizar cajas etiquetadas y recipientes cerrados para los productos que lo permitan, siguiendo sus instrucciones de almacenamiento. No guardes aerosoles, solventes, combustibles ni otros materiales inflamables junto al calentador, y mantén el módulo alejado de cualquier área que deba permanecer despejada.

3. Soporte vertical para escobas, trapeadores y utensilios

Si el espacio libre junto al boiler es angosto, un soporte vertical para escobas, trapeadores y recogedores puede ser más práctico que un mueble convencional. Este organizador permite mantener los utensilios separados del suelo, facilita la limpieza y evita que se acumulen detrás de puertas o en las esquinas.

Lo ideal es instalarlo en una pared lateral que no interfiera con el acceso al calentador ni con sus conexiones. También puedes elegir un soporte con abrazaderas ajustables para acomodar utensilios de diferentes tamaños. Si el área está expuesta a la lluvia o a la humedad, busca materiales resistentes a la corrosión y procura que los objetos no queden cerca de las partes calientes o de la salida de gases.

Soporte vertical para escobas, trapeadores y utensilios, y Módulo móvil para artículos de uso frecuente.|(Especial)

4. Módulo móvil para artículos de uso frecuente

Un carrito estrecho con ruedas puede ayudarte a aprovechar un espacio que cambia de función durante el día. Puedes destinarlo a guardar paños, cepillos y accesorios de limpieza no inflamables, siempre que exista suficiente distancia respecto al boiler y que el carrito no obstruya las zonas de ventilación, las llaves de paso ni el acceso para reparaciones.

Su principal ventaja es que puedes moverlo cuando necesites limpiar o revisar el equipo, en lugar de instalar un mueble fijo que complique el mantenimiento. Para evitar accidentes, elige un modelo estable, con frenos en las ruedas y repisas que impidan que los objetos se caigan. No lo uses para almacenar productos inflamables ni lo estaciones frente al calentador si el fabricante exige mantener esa zona libre.