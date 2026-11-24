El producto de higiene más utilizado dentro del baño es el jabón, el cual es fundamental para la limpieza no sólo de las manos, sino también para el resto del cuerpo, especialmente cuando estamos en la ducha. Pero, hay una costumbre que hacen todos y se trata de que compartan el jabón, y por más normal que parezca, los expertos en salud compartieron cuáles son los riesgos de esta costumbre y los efectos que puede traer para todos.

Como lo mencionábamos, el jabón es el artículo de limpieza más importante dentro de los hogares, y es que es clave para poder eliminar las bacterias, suciedad acumulada en las manos; por lo que su uso es innegociable. A su vez, hay quienes utilizan este mismo producto para la ducha, por lo que suelen pasarlo por varias partes del cuerpo y así lograr una mejor limpieza. Pero, están aquellos que comparten el jabón y será el mismo para todos.

Dentro del baño, suele ser común que los integrantes de la familia compartan el mismo jabón, y en muchos de los baños, hay uno que es usado exclusivamente para el lavado de manos, y otro para la ducha, el cual cada uno lo usa. Esto, de acuerdo a lo que revelaron algunos expertos en salud, puede tener algunos efectos contraproducentes y que se encargaron de explicar.

Qué ocurre si se comparte el jabón, según expertos

En primer lugar, de acuerdo a lo que revelaron los especialistas en salud, compartir el jabón, no implica en primer término algunos riesgos para la salud y de contagio, y es que de acuerdo a un estudio publicado en sitios especializados, el uso de pastillas contaminadas no encontró bacterias detectables. Pero, a su vez, puede favorecer la acumulación de microorganismos y provocar así irritación en la piel.

Consejos para evitar la contaminación con el jabón

Por este motivo, es que los expertos en salud, compartieron algunos cuidados para reducir así el riesgo de compartir el jabón del baño y no contagiarse de bacterias: