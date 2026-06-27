El underpainting y cómo lograr una piel perfecta sin exceso de base

El maquillaje cargado, con capas evidentes de base que parecen una máscara, ha quedado en el pasado. Actualmente, el look definitivo es el underpainting, que busca un acabado tipo una "segunda piel".

El objetivo de esta técnica es un rostro que luzca perfectamente esculpido, luminoso y uniforme, pero donde no se note el rastro del maquillaje. Se trata de un secreto de los profesionales que ha revolucionado el orden tradicional en el que se aplican los cosméticos.

Este tipo de efecto ha sido popularizado por maquilladores de celebridades internacionales, y consiste en pintar por debajo. En lugar de usar la base como primer paso, se aplica al final, lo que actúa como un filtro difuminador que unifica todo.

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¿Cómo lograr una piel perfecta con el underpainting?

Maquillar al revés

La magia del underpainting radica en que la estructura del rostro se construye directamente sobre la piel limpia e hidratada. Al colocar una capa ligera de base sobre el contorno y el rubor, los pigmentos se suavizan.

Evita que el rubor o el contorno queden marcados como líneas o manchas sobre la piel. Lo que da la ilusión de que el rubor y las sombras esculpidas nacen desde el interior y no desde un polvo superficial.

La técnica correcta para un maquillaje underpainting|Pinterest

Pasos del underpainting

Primero necesitas limpiar tu rostro y aplicar una crema hidratante, esto corresponde al paso de la preparación.

Posteriormente, aplica un corrector oscuro o bronceador en crema debajo de los pómulos, en la línea de la mandíbula y en el nacimiento del cabello.

Coloca puntos de corrector para cubrir ojeras o imperfecciones y para dar luz en el centro de la frente, el puente de la nariz y la barbilla.

El maquillaje underpainting busca dar un efecto de segunda piel|Pinterest

El paso maestro. Toma una base de cobertura ligera, una BB Cream o una tinta de piel, pon una cantidad mínima en el dorso de la mano y aplícalo a toques suaves sobre todo el rostro.

Si tienes la piel grasa puedes sellar la zona de la frente, nariz y barbilla con un toque mínimo de polvo translúcido suelto para no apagar la luminosidad natural.

