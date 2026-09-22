4 ideas originales para pintar y decorar calaveras para Día de Muertos

Durante la temporada de Día de Muertos, es usual que en algunas escuelas pidan pintar y decorar calavera, manualidad que se sigue haciendo en las aulas, permitiendo que los pequeños saquen su creatividad al máximo y tengan una pieza realizada por ellos mismos. Por otro lado, es una gran actividad que puedes hacer en casa para aprovechar el tiempo libre, una de las ideas originales que puedes usar para alejar a los pequeños de las pantallas.

Es así, que te vamos a detallar 4 diseños que puedes hacer para decorar, alternativas ideales para ya no usar los mismos estilos con colores de madera, opciones que le darán un acabado más llamativo.

4 ideas para decorar la calavera el Día de Muertos

Al pintar y decorar la calavera hay muchas opciones de diseño, pero una busca alternativas que sean llamativas para tener un acabado más bonito. Por eso te dejamos las siguientes 4 ideas originales que puedes usar en el Día de Muertos:

Con brillantina

Una de las ideas originales que se destacan por darle un acabado brillo, sobre la ilustración de la calaverita, divide la zona por colores, y el área que quieras decorar de un mismo tono agrega pegamento y espolvorea la purpurina. Dejamos secar, retiramos el exceso y repetimos el paso anterior con otro color. Puedes hacer todo sobre una hoja, para nuevamente colocar el material en la bolsa de su respetiva tonalidad.

Collage de puntos

Otra alternativa para pintar y decorar la calavera, es sobre la silueta del dibujo pegar puntos de colores (no importa si se enciman). Al tener toda la superficie cubierta, encima coloca los elementos de la calavera; su boca, ojos, nariz, flores y detalles extra en color negro para que resalte.

Con cuentas o pequeñas piedras

Por otro lado, para lograr un aspecto llamativo y único, puedes pegas varias piedras en diversos puntos, ya sea en sus ojos, en el centro de ciertas flores o en sus pómulos. Las demás secciones puedes rellenarlas con plumón acrílico para obtener un acabado más uniforme. O puedes llenar toda la superficie solamente con piedras.

Efecto tridimensional

Si quieres algo más retador, sobre cada una de sus facciones puedes colocar pequeñas tiras de papel para darle un aspecto en 3D, o creando varios rollitos. Usa papeles de diferentes colores. Ten cuidado, hazlo poco a poco, aplicando pequeñas cantidades de pegamento y dejando secar completamente para tener un acabado más pulido en el Día de Muertos.