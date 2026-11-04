Los ratones necesitan 6 milímetros para entrar en tu casa; así puedes evitarlo

Con el invierno llegando peligrosamente los expertos en control de plagas advierten sobre la necesidad que los roedores tienen para buscar alimento y encontrar calor. Ante dicha situación, también se extienden recomendaciones para evitar que los ratones se metan a tu casa, pues incluso en orificios mínimos de 6 milímetros se puede concretar la entrada de estos animalitos.

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¿Cómo sellar los espacios para que los ratones no entren a tu casa?

Aunque parezca que los ratones no son un problema, el tema con estos animales es que se reproducen de manera inmediata y eso puede transformarse en una plaga. Por ello, se hacen recomendaciones para sellar de manera correcta los espacios y mantener una higiene y acomodo de orden en casa.

Entonces, el primer consejo es revisar los burletes que precisamente sellan el acceso en las ventanas y las puertas. Pero también debes sellar con inmediatez espacios abiertos en paredes y cimientos. Y por si no era suficiente, debes prestar especial atención en aberturas que puedan encontrarse en espacios de ventilación y cañerías. Allí se recomienda el uso de vallas metálicas de dicho tamaño para tapar correctamente.

Mientras tanto, en patios o en cualquier espacio donde tengas materiales diversos, evita la acumulación. Estos son espacios especialmente atractivos para los ratones, quienes buscan leña u otros elementos para apropiarse de ellos y usarlos como sitios perfectos para anidar.

¿Cómo guardar tus alimentos para no recibir ratones en casa?

Mientras tanto, una segunda urgencia es la manera en la que almacenas tus residuos y la comida en casa. Cierra herméticamente los botes de basura o el espacio donde colocas tu desperdicio y aléjalos de las entradas del interior de tu casa. Mientras que la comida que se encuentra dentro de tu hogar requiere de recipientes de vidrio o plástico duro.

Otros expertos agregan la limpieza de la cocina con extrema precaución de dejar migajas y a su vez no poner alimentos de animales a las afueras. Esto con un tip adicional que se enfoca en dejar trampas que te permitan atraparlos de inmediato, pues la detección temprana es clave para evitar la invasión de ratones.