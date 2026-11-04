Quiénes son los NOMINADOS de La Granja VIP HOY, miércoles 4 de noviembre, y quedan en riesgo de irse a eliminación en la semana 9

La semana 9 de La Granja VIP continúa generando tensión entre los Granjeros y esta vez no se guardarán nada durante la noche de La Asamblea, una de las dinámicas más importantes de la semana pues en ella los Granjeros se diran cara a cara a quién ya no quieren ver dentro del reality y quieren que se encuentre en la tabla de nominación para que sea uno de los que diga adiós en la Gala de Eliminación del domingo.

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¿Quiénes son los nominados de la semana 9 de La Granja VIP?

Hasta el momento los Granjeros que ya se encuentran dentro de la Placa de Nominación se encuentra Bebeshita, quien fue la primera en portar el collar de nominados gracias al Legado de Pablo Montero, el segundo nominado es Julio Camejo quien no logró vencer a Mario “Mono” Osuna en el Duelo de Nominación.

Esta noche se sumarán más nombres a la Tabla una vez que concluya La Asamble entre ellos se encuentra el de Niurka, Kevyn “Bicolor”, Ivonne Montero, Natalia Alcocer, Fernando Lozada, Kunno, Manelyk o Marío “Mono” Osuna. Debido a que Rafa Mercadante obtuvo el título de Capataz de la semana, su permanencia está segura una semana más.

¿Cómo se define la Tabla de Nominados de hoy miércoles de Asamblea?

La Tabla de Nominados se va alimentando a través de varias dinámicas que se presentan en la semana. Como lo mencionamos anteriormente, el primer nominado se da a conocer el lunes un día después de que el eliminado revela El Legado.

Posteriormente se realiza el Duelo de Nominación, en el que se enfrentan dos Granjeros o Peones, uno es elegido por el público a través de la votación y otro por el Capataz. Una vez definidos los nombres se enfrentan en el Duelo de Nominación quien pierde se convierte en el segundo nominado.

Finalmente, durante La Asamblea, los Granjeros reparten sus votos y pueden enviar a más compañeros a la placa. La lista todavía puede modificarse con las dinámicas de Salvación y La Traición.

¿A qué hora puedes empezar a votar por los nominados en La Granja VIP?

La Asamblea de este miércoles puede verse a través de la programación de la señal abierta de Azteca UNO a las 20:30 horas a partir de ese momento inicia esta dinámica y una vez que se dé a conocer finalmente los Granjeros nominados que se integran a la tabla se habilitan las votaciones para salvar que el público pueda salvarlos. La votación puede hacerse en el portal oficial La Granja VIP Vota.

¿Quiénes quedaron nominados por El Legado y por El Duelo?

El primer nombre confirmado fue el de “La Bebeshita”, quien fue señalada por Pablo Montero mediante su Legado después de convertirse en el octavo eliminado. El segundo es Julio Camejo, quien perdió el Duelo de Nominación frente a Mario “Mono” Osuna. El exfutbolista consiguió ganar la prueba y evitar la nominación ahora solo tendrá que esperar lo que suceda en La Asamblea.