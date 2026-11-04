“El público castiga eso": Exponen el ERROR que podría destruir a Niurka y su equipo en La Granja VIP

En La Granja VIP Segunda Temporada, hay dos equipos claramente marcados y que están jugando con estrategias que pueden ser muy arriesgadas si se perciben de la forma incorrecta. Al menos esto es lo que piensa Kunno, quien señaló que desde su perspectiva, el plan de Niurka con los "Disfuncionales" habría hecho enojar al público y si no desisten a tiempo, podría marcar su final definitivamente.

Así lo compartió durante una plática con Manelyk y Mario "Mono" Osuna, a los que les explicó que según ha visto las cosas, existe la posibilidad de que Pablo Montero resultara eliminado porque a los fandoms no les gustó que entre ellos mismos se nominaran y este error les saliera caro. Por lo que descartaron por completo la idea de darse puntos para tratar de quedarse con la Salvación y advirtieron que prefieren enfocarse en ganar el Huevo Dorado.

"Lo que hicieron ellos de nominarse, no. Eso lo castiga el público, esas rebeldías. Porque el Cara a Cara no es para eso, es para que tú le digas a la otra persona por qué quieres que se vaya, eso es lo que quieren ver", apuntó el polémico tiktoker.

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Mientras analizaban cuidadosamente a quién deben darle puntos en el Miércoles de Asamblea HOY 4 de noviembre, Manelyk señaló que ella no cree que sea buena idea tratar de copiarle al equipo de Niurka. Mientras que Kunno reiteró que quizá esta equivocación fue lo que les costó la eliminación de Pablo Montero de La Granja VIP, aún cuando ellos creían tener todo a su favor.

Y es que cabe recordar, con el plan "Kamikaze", el grupo de los "Disfuncionales" se arriesgaron a irse casi todos a la tabla con tal de meter a uno de sus rivales. Primero pensaron que la idea era buena porque Julio Camejo se quedó la Salvación y sacó a Natalia Alcocer de los nominados, para luego en una Traición en Cadena, mandar al "Mono" Osuna. Sin embargo, a la hora de las votaciones, Pablo no pudo con todos los votos que el futbolista retirado obtuvo al ser el único de "La Resistencia" en riesgo de salir.