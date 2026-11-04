Cómo hacer una piñata casera de La Sirenita, ideal para los cumpleaños infantiles

La piñata es uno de los elementos decorativos más importantes de todos, y que no puede faltar en ninguna fiesta infantil, teniendo en cuenta que se rellena de dulces y de sorpresas; para que los niños puedan romperla y caigan al suelo. Tiene la particularidad que se pueden hacer de varios materiales y personalizarla de la manera que más nos guste y en caso de que tu hija cumpla años, te vamos a compartir como hacer una piñata de La Sirenita en simples pasos.

No hay dudas que la piñata ha pasado a convertirse en el elemento decorativo más importante en un cumpleaños infantil, y es que se puede hacer de varios materiales, desde cartón reciclado, barro y hasta utilizando un simple globo. A su vez, se pueden personalizar con la temática que más nos guste y que por lo general, será elegido por los niños, basándose en algún personaje y demás.

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Uno de los personajes de Disney más populares de todos es La Sirenita, y es que es una de las más queridas por las niñas y que su película ha logrado ganarse el cariño de todos los pequeños y que no puede faltar en ninguna decoración de cumpleaños infantil, y la piñata es una de ellas. Por eso, te vamos a compartir lo que necesitas para hacer este objeto de La Sirenita y que será muy fácil.

Materiales para la piñata de La Sirenita

Cartón viejo que ya no usas

Tijera o cúter

Pegamento o silicona caliente

Papel crepé de color rosa, violeta y celeste

Cómo hacer la piñata de La Sirenita