Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Cómo hacer una piñata casera de La Sirenita, ideal para los cumpleaños infantiles

Es uno de los personajes más queridos de Disney y así podrás hacer la piñata.

Cómo hacer una piñata casera de La Sirenita, ideal para los cumpleaños infantiles
|Canva/Pinterest

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

La piñata es uno de los elementos decorativos más importantes de todos, y que no puede faltar en ninguna fiesta infantil, teniendo en cuenta que se rellena de dulces y de sorpresas; para que los niños puedan romperla y caigan al suelo. Tiene la particularidad que se pueden hacer de varios materiales y personalizarla de la manera que más nos guste y en caso de que tu hija cumpla años, te vamos a compartir como hacer una piñata de La Sirenita en simples pasos.

No hay dudas que la piñata ha pasado a convertirse en el elemento decorativo más importante en un cumpleaños infantil, y es que se puede hacer de varios materiales, desde cartón reciclado, barro y hasta utilizando un simple globo. A su vez, se pueden personalizar con la temática que más nos guste y que por lo general, será elegido por los niños, basándose en algún personaje y demás.

Kunno adelanta su estrategia para las nominaciones de La Granja VIP: “Me quiero ir contra la huesuda”

Uno de los personajes de Disney más populares de todos es La Sirenita, y es que es una de las más queridas por las niñas y que su película ha logrado ganarse el cariño de todos los pequeños y que no puede faltar en ninguna decoración de cumpleaños infantil, y la piñata es una de ellas. Por eso, te vamos a compartir lo que necesitas para hacer este objeto de La Sirenita y que será muy fácil.

Materiales para la piñata de La Sirenita

  • Cartón viejo que ya no usas
  • Tijera o cúter
  • Pegamento o silicona caliente
  • Papel crepé de color rosa, violeta y celeste

Cómo hacer la piñata de La Sirenita

  1. Usar el cartón y cortarlo en forma de lo que quieras, en este caso, la cola de La Sirenita
  2. Cortar tiras de cartón de la misma medida para los laterales
  3. Unir la forma de la piñata con las tiras con cinta adhesiva de enmascarar y sellarla bien
  4. Añadir una cuerda arriba
  5. Hacer una pequeña abertura para poner los dulces dentro y añadir un cordel en la base
  6. Decorar la piñata con el papel crepé o de seda

Galerías y Notas Azteca UNO