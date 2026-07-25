Camila sorprende a su novio con una cena al estilo de una MasterChef 24/7, pero sufre un accidente

Camila Souza fue la décima eliminada de MasterChef 24/7 y como ha dejado ver en sus redes sociales volvió a su rutina habitual. Mientras estuvo en la competencia vivió momentos que pocos olvidarán, como el pedirle matrimonio a su novio Esen. Ahora que se reencontaron después de meses sin verse, la excocinera del reality le preparó a su pareja una cena romántica, pero sufrió un accidente que casi retrasa la sorpresa.

Camila sufre un accidente a su salida de MasterChef 24/7

La exparticipante de MasterChef México 2026, que fue parte del grupo de "Las guapas del Barrio" abandonó la competencia el pasado 12 de julio, sin embargo no había podido ver a su novio debido a que él estaba fuera del país. Hace unos días el joven, creador de contenido, regresó a México desde Nueva York, y fue recibido por su ella de esta forma.

De acuerdo a un video que Camila subió en su cuenta de TikTok le preparó una cena de bienvenida a su novio, pero cuando se dirigía a comprar los insumos un camión la chocó. En el video mostró las imágenes del automóvil accidentado y refirió que todo se solucionó a través del seguro de la unidad que la impactó.

Camila recibió a su novio con una cena al estilo de una MasterChef 24/7

Al final, Camila logró preparar unos tacos gobernador para su novio, quien en el video confesó que se trata de uno de sus platillos favoritos. La cocinera que pasó varias semanas en MasterChef 24/7 mostró una parte de la preparación, con lo que dejó claro que sus aprendizajes dentro del reality culinario tuvieron un efecto positivo en su forma de cocinar.

Recordemos que estos tacos se preparan con camarón salteado, queso derretido y verduras como cebolla, jitomate y chile poblano, todo servido en una tortilla de maíz (aunque algunas versiones utilizan tortilla de harina), la cual es ligeramente dorada en mantequilla o aceite.

Además de los tacos de camarón Camila sorprendió a su novio con una tabla de quesos y frutas, y una cena a la luz de las velas. Sin embargo, también debió confesarle a su pareja que chocaron su carro.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.