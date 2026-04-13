Por estas razones podrías no adelgazar aunque cumplas con una dieta rigurosa

Dentro de las opciones que hay para bajar de peso, se encuentra la realización de una dieta rigurosa, siendo una de las opciones que usan las personas para lograr buenos resultados. Sin embargo, hay ciertos usuarios que han destacado que no logran adelgazar con dicha técnica.

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Los expertos en la alimentación han detallado que dicha situación podría ser causada por diversas razones que en muchas ocasiones hemos dejado pasar.

¿Qué pasa cuando una persona hace dieta y no baja de peso?

Mayo Clinic detalla que es algo común que la gente que intenta adelgazar con dieta rigurosa y ejercicio, de un momento a otro, presente un estancamiento en la pérdida de peso, causando muchas dudas para los usuarios que están en busca de lograr un cambio.

Explican que eso se debe a razones relevantes; la primera de ellas es que en las primeras semanas en las que perdemos peso tenemos un descenso rápido, pero hay un punto en el que perdimos grasa y músculo, por lo que la quema de calorías suele ser menor a la que perdíamos cuando teníamos un peso mayor.

Dentro de las razones, se destaca que el metabolismo se hace más lento, sin importar si mantienes la misma ingesta de calorías que tenías con la dieta, por lo que es común que las personas lleguen a ese punto de estancamiento.

¿Qué hacer cuando estás a dieta y no adelgazo?

Por esa razón, en el momento en que nos encontramos con el estancamiento al adelgazar, se recomienda que se reevalúen los hábitos que hacemos, por lo que podríamos hacer el cambio de la dieta rigurosa que manejamos. Podemos disminuir las calorías que consumimos, buscando que no sea menor a las mil 200 calorías; así lo menciona Mayo Clinic.

Otra gran alternativa que debes usar es considerar el entrenamiento; puedes aumentar su intensidad. Lo único importante es que no dejes que ese estancamiento te desmotive, además de siempre consultar con un experto para buscar cambios que sean adecuados a nosotros y que no nos pongan en riesgo.