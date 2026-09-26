Realiza un porta celular al crochet con esta guía paso a paso

El crochet es una práctica muy interesante que te permite poder crear grandes objetos personalizados para tu vida diaria. En esta oportunidad te vamos a contar los pasos necesarios para realizar un porta celular hermoso.

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Como motivo central este diseño cuenta con una tapa central tipo granny floral cuerpo rectangular y una correa larga para que puedas llevarla cruzada al hombro. Así podrás llevar tu dispositivo de la mejor manera.

¿Cómo realizar un porta celular al crochet?

Materiales necesarios para tejer



Hilo de algodón peinado o algodón 24/7 color crudo: 90 g aprox. entre 190 y 210 m.

Gancho de crochet: 3 mm.

Aguja lanera: 1, para esconder hebras y coser la correa.

Tijeras: 1.

Marcadores de punto: 2, útiles para marcar laterales o esquinas.

Simbología usada en el patró



Cadeneta: se usa para formar arcos, espacios calados y algunas uniones del motivo.

Punto bajo: sirve para unir, reforzar bordes y dar firmeza a la pieza.

Punto alto: forma gran parte del cuerpo del motivo y ayuda a dar altura al tejido.

El procedimiento es el siguiente:

Teje el motivo central

Tienes que comenzar con el patrón desde el centro, ten en cuenta que el diseño parte de una base circular y va creciendo con puntos altos y cadenetas hasta formar el motivo floral. Trabaja con calma esta parte, porque es la que más se va a notar en el frente del porta celular.

Se recomienda que al terminar cada vuelta tengas la precaución de revisar los arcos para que queden bien distribuidos de manera pareja.

Completa la primera tapa

Luego de lo anterior vas a tener que tejer las vueltas exteriores hasta poder formar una pieza rectangular. El patrón combina zonas caladas con puntos más cerrados, lo que ayuda a que el porta celular tenga diseño, pero también estructura. Procura que la pieza quede lo más plana posible.

Puedes hacer varios diseños.|Pinterest

Teje una segunda pieza igual

Deberás tejer una segunda pieza con la misma medida que la anterior para que puedas después unirlas. Puedes hacer las dos piezas caladas o también la parte de atrás más sencilla.

Añade altura si lo necesitas

Una vez que tengas las piezas listas vas a medir el alto del celular, en el caso de que la pieza quede corta agrega hileras de punto alto en la parte superior o inferior hasta alcanzar aproximadamente 18 cm de alto total. Lo idea es que el celular pueda entrar y salir con comodidad.

Bloquea las piezas antes de unir

El siguiente paso es humedecer suavemente las dos piezas, acomódalas sobre una superficie plana y dales forma rectangular con las manos. No las estires de más; solo acomoda el motivo para que el centro, los laterales y las esquinas se vean parejos. Déjalas secar completamente antes de unir.

Une la base y los laterales

Luego vas a colocar una pieza sobre la otra con los derechos hacia afuera. Vas a unir con un punto bajo por un lateral, luego por la base y después por el otro lateral. La parte superior debe quedar abierta para poder meter el celular.

Refuerza la boca del porta celular

Una vez unido el cuerpo, teje una vuelta de punto bajo alrededor de la abertura superior. Esto ayuda a que la boca no se estire y le da un acabado más firme.

Teje la correa

Una correa sencilla es la de tejer una tira de 120 a 125 cm de largo y de 1,5 a 2 cm de ancho. Puedes hacerla con cadenetas de base y luego trabajar hileras de punto bajo hasta lograr el ancho deseado. Luego la ubicas en los laterales superiores del porta celular. Deberás coserla con aguja lanera y varias puntadas firmes.

Esconde hebras y revisa el acabado

Por último, tienes que esconder las hebras con aguja lanera, pasando el hilo por dentro de los puntos y evitando que se vea por el frente. Luego revisa la forma general del porta celular, la abertura superior, la firmeza de la correa y la unión de los laterales.