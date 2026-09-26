5 plantillas de los Saja Boys y las Guerreras K-Pop juntos para imprimir y colorear
Esta es una manera de tener a los niños entretenidos y lejos de las pantallas.
La película de las Guerreras K-Pop ha trascendido la barrera del tiempo por lo que a un año de su estreno sigue siendo la preferida de los chicos y no tan chicos. Las Huntrix junto a los Saja Boys tienen plantillas divertidas para imprimir y colorear.
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A continuación, te dejamos las mejores plantillas para que puedas pintar junto con los pequeños y así dejarlos explorar su imaginación. Es una buena idea para alejarlos de las pantallas.
¿Cuáles son las mejores plantillas para colorear?
El Dúo de Líderes (Jinu y Rumi)
Aquí tenemos una plantilla donde se reúne a los dos líderes musicales. Puedes encontrar a Jinu junto a Rumi con algunos fondos dinámicos y divertidos como pueden ser estrellas musicales, destellos de escenario y corazones flotantes.
Para encontrarlos en tutoriales de dibujo y enlaces de descarga directa en canales de YouTube o plataformas de arte digital.
Saja Boys y Guerreras K-Pop en Concierto (Estilo Chibi)
Otra versión es pintar a los integrantes de ambos grupos en un escenario, pero en versión chibi. Al tener trajes brillantes, micrófonos y líneas de contorno más gruesas y simples, ofrece una actividad de pintura muy relajante.
Puedes encontrarlos en sitios web que se especialicen en láminas infantiles como ColorearM o secciones dedicadas en blogs educativos.
Batalla de Estilos y Poses Grupales
Aquí tenemos la opción donde en una página completa aparecen los Saja Boys y las Guerreras K-Pop con diferentes poses coreográficas o de acción. Se puede detallar la vestimenta urbana y los peinados de cada personaje. Encuéntralos en tableros de inspiración visual en Pinterest buscando combinaciones de ambos grupos.
Cuaderno Escolar Personalizable (Cuerpo Completo)
Otra opción es optar por los personajes principales en el centro en un plano de cuerpo entero, dejando un gran espacio en blanco a su alrededor. Así los niños van a poder diseñar y colorear su propio fondo colocando luces de discoteca, portadas de discos o sus propios logos coreanos.
La Transformación: Modo Humano vs. Modo Cazador / Demonio
Por último, tenemos este estilo donde puedes encontrar de un lado aspecto casual de Idol de los personajes y del otro su versión avanzada. Puedes hallarlas en comunidades fans y páginas gratuitas.