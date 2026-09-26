5 plantillas de los Saja Boys y las Guerreras K-Pop juntos para imprimir y colorear

La película de las Guerreras K-Pop ha trascendido la barrera del tiempo por lo que a un año de su estreno sigue siendo la preferida de los chicos y no tan chicos. Las Huntrix junto a los Saja Boys tienen plantillas divertidas para imprimir y colorear.

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A continuación, te dejamos las mejores plantillas para que puedas pintar junto con los pequeños y así dejarlos explorar su imaginación. Es una buena idea para alejarlos de las pantallas.

¿Cuáles son las mejores plantillas para colorear?

El Dúo de Líderes (Jinu y Rumi)

Aquí tenemos una plantilla donde se reúne a los dos líderes musicales. Puedes encontrar a Jinu junto a Rumi con algunos fondos dinámicos y divertidos como pueden ser estrellas musicales, destellos de escenario y corazones flotantes.

Para encontrarlos en tutoriales de dibujo y enlaces de descarga directa en canales de YouTube o plataformas de arte digital.

Esta es una de las opciones.|Pinterest

Saja Boys y Guerreras K-Pop en Concierto (Estilo Chibi)

Otra versión es pintar a los integrantes de ambos grupos en un escenario, pero en versión chibi. Al tener trajes brillantes, micrófonos y líneas de contorno más gruesas y simples, ofrece una actividad de pintura muy relajante.

Puedes encontrarlos en sitios web que se especialicen en láminas infantiles como ColorearM o secciones dedicadas en blogs educativos.

Batalla de Estilos y Poses Grupales

Aquí tenemos la opción donde en una página completa aparecen los Saja Boys y las Guerreras K-Pop con diferentes poses coreográficas o de acción. Se puede detallar la vestimenta urbana y los peinados de cada personaje. Encuéntralos en tableros de inspiración visual en Pinterest buscando combinaciones de ambos grupos.

Esta es una gran plantilla.|Pinterest

Cuaderno Escolar Personalizable (Cuerpo Completo)

Otra opción es optar por los personajes principales en el centro en un plano de cuerpo entero, dejando un gran espacio en blanco a su alrededor. Así los niños van a poder diseñar y colorear su propio fondo colocando luces de discoteca, portadas de discos o sus propios logos coreanos.

La Transformación: Modo Humano vs. Modo Cazador / Demonio

Por último, tenemos este estilo donde puedes encontrar de un lado aspecto casual de Idol de los personajes y del otro su versión avanzada. Puedes hallarlas en comunidades fans y páginas gratuitas.