Qué hacer si tu hijo tiene un amigo imaginario, según la psicología

Para todos aquellos que tiene hijos pequeños, seguramente hayan escuchado que en algún momento hablan con un amigo imaginario, a quien le cuentan todas sus cosas y que incluso hablan de él todo el tiempo y si bien esto puede despertar la creatividad en los más pequeños, puede tener efectos contraproducentes en el futuro. Este comportamiento llevó a la psicología a explicar el significado y tratar de explicar lo que quiere decir y qué hacer ante este tipo de situaciones.

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Los amigos imaginarios son personajes de ficción creado por la mente de un niño, que puede estar representado por un personaje imaginario y mediante algún tipo de objeto con el que puede jugar, conversar, y compartir actividades durante un período largo de tiempo. Es muy común en los más pequeños y que suelen incluso mencionar durante todo el tiempo, esto a veces genera que no puedan entablar conversaciones con otros chicos de su edad.

Hay veces que los niños pueden tener o no amigos imaginarios y que esto dependerá de cada uno de los pequeños, pero es más común que sí tengan a alguien imaginario a quien incluso le han colocado un nombre. Este comportamiento llevó a la psicología a explicar cuál es el significado que tengan un amigo imaginario, como así también qué se debe hacer ante este tipo de situaciones como padres y si es para alarmarnos.

Qué quiere decir que tu hijo tenga un amigo imaginario

De acuerdo a lo que explicaron desde la psicología, que un niño tenga un amigo imaginario es que forman parte del juego simbólico y no son una señal de que exista un problema psicológico, ya que pueden aparecer incluso durante los primeros años de escolarización y un estudio constató que el 65% de los niños hasta 7 años tuvieron alguna vez compañeros imaginarios y explicaron que esa persona imaginariapuede contribuir al desarrollo del lenguaje y la empatía.

Qué hacer si tu hijo tiene un amigo imaginario

Por otro lado, el problema no es que tu hijo tenga un amigo imaginario, sino que la psicología reveló que debes plantearte el rol que cumple, por lo que no debes desmontar el personaje, pero aplicar de todas maneras la consecuencias, especialmente si ha cometido alguna maldad; por lo que no es nada malo que exista alguien con quien puedan estimular su imaginación.