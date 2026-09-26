Dos ya sobrevivieron al público y tres debutan: así llegan los nominados a la eliminación de La Granja VIP

La tercera semana de La Granja VIP Segunda Temporada terminará con una tabla renovada. Cinco participantes quedaron en riesgo, aunque no todos llegarán a la Gala de Eliminación con la misma experiencia.

Dos ya superaron una votación positiva. Para los otros tres, el domingo 27 de septiembre será su primera oportunidad de medir el respaldo de los televidentes.

Manelyk y Carlos Trejo ya sobrevivieron al público

Manelyk González afrontó la primera Gala de Eliminación junto con Rafa Mercadante, Kevyn “Bicolor” Contreras y La Coreañera. El público decidió mantenerla en la competencia y Abigail Pak se convirtió en la primera eliminada de la temporada.

La Coreañera volvió a nominarla mediante El Legado, pero Azalia la retiró de la segunda tabla. Ahora, María Karunna utilizó ese mismo poder contra Mane, quien llegará por segunda vez a una tabla definitiva.

Carlos Trejo también conoce la presión de estar nominado. Integró la segunda tabla junto con Bicolor, Niurka Marcos, Mónica Escobedo y María Karunna. Esta última recibió menos votos y Carlos permaneció en el reality.

Kenny, Julio y Bebeshita debutan en una eliminación

Kenny Avilés, Julio Camejo y Daniela Alexis “La Bebeshita” nunca habían llegado nominados a una gala dominical. Los tres tendrán su primera medición mediante el voto positivo.

Los televidentes eligieron a Kenny para disputar el Duelo contra Carlos, pero aquella votación no buscaba salvarla. La cantante perdió la prueba y después tampoco pudo ganar la Salvación.

Julio entró a la placa con cinco votos en la Asamblea. Después fue el más señalado en “Echar tierra” y quedó sin derecho a competir por la Salvación.

La Bebeshita fue la última en incorporarse. La Traición en cadena terminó con Pascal Nadaud eligiendo entre ella y Kunno. El atleta protegió al influencer y dejó a Daniela en riesgo por primera vez en el reality.

¿Cuándo será la tercera eliminación de La Granja VIP?

La tercera Gala de Eliminación se realizará el domingo 27 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. La votación es positiva, por lo que el público tendrá la tarea de apoyar al participante que desea mantener dentro de la competencia.

Los votos pueden concentrarse en un solo nominado o repartirse entre varios mediante el sitio oficial y la aplicación TV Azteca En Vivo. El cierre se producirá durante la gala, cuando Adal Ramones dé la indicación correspondiente.