Durante años, la cerámica blanca dominó el baño por su facilidad para combinar con diferentes revestimientos y accesorios. Sin embargo, la taza de este color ha sido destronada, ya que en el mercado hay un modelo elegante que cambia por completo la decoración. Asimismo, puedes reemplazar el lavabo con estas 7 ideas más aesthetic.

El negro es el color que crea contrastes con materiales habituales en el cuarto, como mármol, madera, piedra, vidrio y metales. De acuerdo con el portal Cosentino, el tono se puede incorporar a tazas, lavabos y encimeras en tonos acromáticos, mientras que los detalles metálicos aportan contraste. Asimismo, puedes suplir la tradicional cortina de la ducha con estas 4 ideas.

Dile adiós a la taza de baño blanca: este modelo elegante cambia por completo la decoración|Pinterest

Combinaciones de una taza negra

El color oscuro no obliga a transformar todo el cuarto en negro. Se puede combinar la taza de este tono con paredes, pisos o elementos blancos para generar contraste y conservar luminosidad. También superficies inspiradas en mármol blanco, piedra natural o materiales con vetas para introducir textura sin saturar el espacio.

La madera es otra alternativa para equilibrar una composición oscura. Las opciones son las combinaciones de elementos negros con metales brillantes, plantas, vidrio, piedra y madera.

Cabe destacar que una taza negro mate provoca que una superficie sea visualmente distinta a una brillante y pueda integrarse con grifería negra, accesorios metálicos o revestimientos con textura.

Pasos a seguir para cambiar la taza del baño

El tamaño del espacio es uno de los puntos que hay que revisar antes de sustituir la pieza, así como la distancia, altura, iluminación, materiales y color, por lo que el sanitario no debe elegirse de forma aislada.

Una pieza suspendida puede dejar visible una superficie del piso, mientras que un modelo convencional requiere revisar las dimensiones disponibles y las conexiones existentes.

En el mercado hay sanitarios negros completos, piezas de cerámica y modelos de una pieza con diferentes rangos de precio que van desde los 2 mil hasta los casi 7 mil pesos.