Recicla un cartón de huevo para hacer un espiral casero contra mosquitos

Uno de los insectos más molestos y en ocasiones peligrosos son los mosquitos. Para ahuyentarlos podemos encontrar una gran cantidad de productos en el mercado, pero estos suelen tener un valor elevado que encarece la economía.

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Ante esto es que surgen algunos trucos caseros que son efectivos, económicos y fáciles de aplicar. Así es que nos encontramos con uno muy popular que consiste en utilizar un cartón de huevo de cartón para crear un espiral que es muy funcional.

¿Cómo funciona el cartón de huevos contra mosquitos?

El cartón de huevos tiene un material que es ideal para alejar a los mosquitos ya que está fabricado con celulosa y cartón prensado de combustión lenta. Estas características le permiten poder generar un humo denso al encenderse, imitando el funcionamiento exacto de un espiral tradicional para plagas.

Al haber un humo constante pues los mosquitos se desorientan y los mantiene lejos de lugares abiertos como patios, galerías, balcones o jardines. Además, al tratarse de un elemento reutilizable, se promueve el reciclaje dentro del hogar.

Este cartón es funcional.|Pexels

Cabe destacar que el truco debe ser empleado siempre en espacios exteriores o que se encuentren bien ventilados para que no se genere una acumulación de humo en el interior de las casas.

También debes tener en cuenta que el cartón encendido no debe encontrarse cerca de materiales inflamables, cortinas o telas, ni al alcance de niños o mascotas. El paso para utilizarlo es el siguiente:

