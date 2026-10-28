Alfredo Adame se entera de que NO murió Laura Bozzo y así reaccionó el actor: “No la dejaron entrar al cielo”

El mundo del espectáculo en México volvió a encenderse tras una nueva polémica declaración del actor y conductor Alfredo Adame, quien arremetió de forma irónica contra la presentadora peruana Laura Bozzo tras percatarse de que los rumores sobre su fallecimiento eran completamente falsos.

La controversia comenzó luego de que se difundiera una esquela falsa que alarmó a los seguidores de la conductora de televisión.

Lejos de mostrar alivio o rectificar de manera formal tras confirmarse que Bozzo está en perfecto estado de salud, Adame aprovechó la oportunidad para lanzar un ácido comentario a través de sus redes sociales.

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"No la dejaron entrar al cielo": Alfredo Adame sobre falsa muerte de Laura Bozzo

Como es característico de Alfredo Adame, respondió con estilo directo y confrontativo al enterarse de la verdad. El polémico actor no dudó en bromear sobre la situación del supuesto deceso diciendo: "No la dejaron entrar al cielo y la regresaron".

El mensaje se volvió tendencia, dividiendo opiniones entre internautas. Algunos de los fans del actor celebraron su humor negro, mientras que otros usuarios de redes sociales señalaron la dureza de sus palabras y advirtieron que cruza los límites del respeto.

Por su parte, Adame aclaró en los comentarios de su publicación que fue en la madrugada cuando recibió la noticia del supuesto fallecimiento de la conductora de televisión, por lo que decidió publicar una esquela.

La rivalidad entre Laura Bozzo y Alfredo Adame

Esta nueva controversia se suma a un historial de conflictos públicos protagonizados por los famosos, desde declaraciones hostiles por parte de ambos presentadores hasta fricciones en sets de grabación y entrevistas.

La enemistad que existe entre Alfredo Adame y Laura Bozzo es una de las más longevas y mediáticas de la televisión hispana.

Desde 2020, ambos se enfrascaron en una fuerte discusión verbal que terminó con el actor abandonando el set de televisión en vivo.

Por otro lado, cuando la conductora peruana enfrentó complicaciones legales con las autoridades fiscales en México, Adame declaró públicamente ante los medios que él mismo había proporcionado información para denunciarla.

A lo largo de los últimos años ambos han aprovechado sus encuentros con la prensa para hablar mal uno de otro, dejando en claro que no existirá espacio para una reconciliación.

