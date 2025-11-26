Dile adiós a las cortinas, esta es la nueva tendencia que dominará en 2026, según la IA

Cada vez falta menos para darle la bienvenida al 2026 y las nuevas tendencias comienzan a ejercer su presión en quienes aman cambiar la estética de sus hogares. Las modificaciones en cuento a la decoración no solo se acentúa para Navidad, sino que ya hay señales de lo que se vendrá en el nuevo año.

La Inteligencia Artificial (IA) toma el protagonismo en este punto ya que permite reunir información sobre las nuevas tendencias que se imponen en torno a la decoración de hogares. Esta tecnología se convierte en guía para quienes desean modernizar los ambientes del hogar ya que puede mantenerlos actualizado de lo que se impone en diferentes países.

¿Adiós a las cortinas?

Con la cercanía del 2026 hay tendencias que han comenzado a imponerse en algunos países y ya viajan hacia nuevos horizontes. Según aplicaciones como Gemini, las clásicas cortinas que adornan y brindan privacidad en las ventanas podrían decir adiós.

“La tendencia que reemplazará a las cortinas en 2026 es una combinación de soluciones, incluyendo sistemas de cortinas en capas para las ventanas y paneles de vidrio en los baños”, sentenció la IA de Google.

¿Qué tendencia se impondrá en 2026?

Gemini precisó que “para las ventanas se propone una capa exterior de caída natural (como lino o gasa) combinada con un estor enrollable técnico oculto detrás para un oscurecimiento total por la noche, y el uso de vidrios inteligentes que pasan de transparentes a opacos con un clic”.

Esta Inteligencia Artificial dio a conocer los detalles de cada propuesta que en 2026 ayudará a decirle adiós a las clásicas cortinas del hogar:

