El pueblo cerca de CDMX en donde puedes hacer senderismo y acampar con tus amigos, según la IA

México es un país que resguarda numerosos tesoros ocultos que son predilectos para que sus visitantes hagan actividades que salgan de la rutina. Y un punto muy favorable, es que no siempre se tienen que viajar distancias kilométricas para disfrutar de un pueblo con este encanto natural, ya que hay varios que se ubican cerca de la CDMX y son fáciles de acceder.

Uno de los más populares es Villa del Carbón, localizado en el Edomex y una excelente alternativa para hacer senderismo o acampar con amigos, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Esto no es todo, porque también ostenta la categoría de Pueblo Mágico, lo que garantiza que visitarlo será una experiencia llena de momentos inolvidables.

¿Por qué Villa del Carbón es ideal para hacer senderismo?

Los paisajes de este pequeño pueblo cerca de la CDMX parecen salidos de una película gracias a que está rodeado de montañas y vegetación de colores vibrantes. Además, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, centro ecoturístico en el que los turistas puedan hacer senderismo, dar paseos en bici de montaña y montar sus casas de campaña en el bosque.

Secretaría de Turismo Villa del Carbón es una opción ideal para los que quieren pasar unos días rodeados de naturaleza

¿Cuál es el mejor lugar para acampar cerca de CDMX? Así es el pueblo preferido de los turistas

Si lo que buscas es pasar unos días en contacto con la naturaleza, entonces debes conocer el sitio indicado. Se trata de la Presa del Llano, un parque ecoturísticode Villa del Carbón que se volvió famoso por sus impresionantes paisajes y completa tranquilidad, tal como explica el portal oficial del Gobierno del Estado de México.

Secretaría de Turismo La Presa del Llano es un parque ecoturístico del Estado de México donde se puede acampar

Esta es una reserva natural con un bello lago y largos espacios de césped donde pueden ponerse casas de campaña y hacerse actividades al aire libre. Las opciones van desde pasear en caballo, subirte a una lancha de remos, lanzarte por la tirolesa o hasta recorrer la presa en kayak.

¿Cuánto cuesta entrar a la Presa del Llano en Villa del Carbón?

La entrada a este parque natural ubicado a poco más de dos horas de la CDMX cuesta 30 pesos y el permiso para casas de campaña es de 80 pesos por persona. Los precios para los diversos tipos de actividades ofrecidas por los habitantes encargados ronda entre los 80 y 100 pesos.

Sobre la comida, hay espacios para que los turistas cocinen sus propios alimentos, o muy cerca el pueblo cuenta también con pequeños locales de comida que, aunque no son tan conocidos, ofrecen platillos deliciosos. Todos los menores de edad deben asistir con un adulto para hacer uso de las instalaciones.