¿Quién es Kunno, el quinto Granjero confirmado para La Granja VIP Segunda Temporada? Conoce al influencer

A escasas semanas de que dé inicio La Granja VIP Segunda Temporada, las revelaciones en torno a los Granjeros no dejan de sorprender a los fans. La mañana de este viernes, 14 de agosto, se dio a conocer al quinto Granjero. Se trata del influencer y creador de contenido, Kunno. A continuación, te contamos más sobre él, para que lo vayas conociendo previo al inicio del reality.

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¿Quién es Kunno? Conoce al quinto Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada

Guillermo Kunno Olivo Pérez, mejor conocido en las redes sociales simplemente como Kunno, destaca por ser un reconocido influencer y creador de contenido. Es oriundo de Monterrey, Nuevo León, y saltó a la fama durante la pandemia de COVID-19, tras viralizarse en TikTok gracias a la “Caminata de Kunno”.

Debido a su descomunal éxito en redes sociales, Kunno rápidamente se abrió camino en otros ámbitos, incluido el mundo del modelaje, la televisión y la actuación. A sus 26 años de edad, Guillermo destaca como una de las personalidades de internet más relevantes a nivel nacional. Tan sólo en TikTok suma más de 35 millones de seguidores, mientras que en Instagram posee 6,4 followers.

¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada?

La Granja VIP Segunda Temporada dará inicio el próximo domingo, 6 de septiembre, en el horario estelar de Azteca UNO; así que mantente atento a nuestras redes sociales para que no te pierdas ni un sólo detalle sobre las próximas revelaciones, que estamos seguros te sorprenderán.

La Granja VIP: Lista completa de Granjeros Confirmados para la Segunda Temporada

Al momento, sólo se han revelado cinco de 20 Granjeros. Aquí te compartimos cómo luce la lista hasta el día de hoy:



Además de los Granjeros, Adal Ramones regresa como Conductor del programa, mientras que Kristal Silva será Co-Conductora. El panel de Críticos incluye a Flor Rubio, ⁠Ferka, Rey Grupero y Linet Puente. En cuanto a la cobertura en línea, Mallezaa será la Host Digital.