Batallas de aura: de esto se trata la nueva tendencia en internet entre jóvenes

Los jóvenes van instalando tendencias en internet que a veces no son comprensibles para todos. En estos días se han viralizado en las redes sociales un concepto denominado “batallas de aura” y la necesidad de “farmear aura”.

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Por un lado, tenemos que en el mundo de los videojuegos de rol (RPG), el término aura es un marcador ficticio que lo que hace es medir qué tan cool, imponente o legendaria es una persona en una situación. Cuando se realiza una hazaña con elegancia se le da muchos puntos positivos, en cambio sí se vive un momento vergonzoso o se pierde la postura implica una dolorosa resta de reputación digital.

¿A qué se refieren las batallas de aura?

En los últimos días se han viralizado las batallas frente a frente para farmear aura en las redes sociales. Lo que se hace es que los jóvenes se colocan cara a cara y comienza un reto psicológico por lo que no se requiere contacto físico ni agresiones verbales. Se pueden llevar a cabo miradas, bailes, piruetas y lo que sea necesario para resaltar sobre el contrincante.

Quienes compiten deben estar resistentes al entorno porque deben ignorar las burlas o gritos del público que están alrededor para grabar el momento con sus teléfonos celulares. Gana el que haya hecho estallar más a los presentes o perderá el primero que se quiera dar por vencido ante las hazañas de sus contrincantes.

Otra de las dudas que surgen es del concepto de farmear que es extraído en el ámbito game que se repite una acción de forma constante para poder acumular recompensas. En la actualidad los jóvenes no esperan, sino que provocan estas situaciones frente a la cámara para "cosechar" puntos de estatus social o visualizaciones.

Farmear aura no es solo un pasatiempo viral, sino que se está llevando a cabo en las escuelas o en la calle que son un reflejo de cómo las nuevas generaciones entienden el carisma, la autoconfianza y la reputación pública, tratándose todo de una estadística que se puede entrenar, subir de nivel y presumir ante millones de espectadores en internet.