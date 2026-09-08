Crea un repelente casero con tubos de papel higiénico

Los tubos de papel higiénico suelen terminar en la basura, pero pueden tener una segunda oportunidad con un poco de creatividad. Además de ser una forma sencilla de reutilizar este material, pueden convertirse en parte de un método casero que ayuda a mantener alejadas a las cucarachas del hogar.

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Para preparar este repelente solo necesitas algunos materiales fáciles de conseguir y seguir unos sencillos pasos. A continuación, te explicamos cómo reciclar los tubos de papel higiénico y transformarlos en un repelente casero para cucarachas, aprovechando elementos que normalmente tienes en casa.

¿Por qué aparecen las cucarachas en el hogar?

Las cucarachas aparecen en el hogar principalmente porque encuentran alimento, agua y refugio. Retos de comida, basura, humedad, tuberías con filtraciones y espacios oscuros pueden atraerlas. También pueden ingresar por grietas, desagües, ventanas o debajo de las puertas. Mantener la limpieza, almacenar los alimentos correctamente, eliminar fuentes de humedad y sellar posibles entradas ayuda a reducir las probabilidades de que estos insectos se instalen y se reproduzcan dentro de la vivienda.

¿Cómo reciclar tubos de papel higiénico para ahuyentar cucarachas?

Los tubos de papel higiénico pueden tener una segunda utilidad antes de terminar en la basura. Con esta sencilla idea de reciclaje, es posible trasformarlos en pequeños repelentes caseros para colocar en diferentes espacios del hogar y aprovechar el aromar de algunos aceites esenciales.

Para preparar este recurso necesitas un tubo de papel higiénico limpio y seco, algodón y aceite esencial de menta, eucalipto o citronela. Primero, coloca varios trozos de algodón dentro del tubo y agrega unas gotas del aceite elegido, procurando no empaparlos.

Una vez preparado, coloca el tubo en zonas donde hayas detectado cucarachas, como rincones oscuros, detrás de muebles, debajo de algunos electrodomésticos o cerca de posibles puntos de entrada. Puedes preparar varios y distribuirlos por distintos lugares de la casa.

Cuando el aroma pierda intensidad, cambia el algodón y vuelve a agregar unas gotas de aceite esencial. Sin embargo, este método funciona como un recurso para disuadir la presencia de cucarachas, pero no sustituye el control de una infestación.

Este método puede ayudar a mantener alejadas a las cucarachas, pero no sustituye un tratamiento profesional. Para prevenir su aparición, mantén la casa limpia, elimina restos de comida y agua, saca la basura con frecuencia y sella grietas o posibles puntos de entrada.