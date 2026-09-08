Abraham Maslow, psicólogo estadounidense: “La satisfacción de una necesidad crea otra”

La psicología es una de las disciplinas más requeridas en la actualidad y es que se encarga de velar por la salud mental de la sociedad. Los profesionales que la ponen en práctica estudian la mente humana y su comportamiento.

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Esto se da gracias a las diferentes investigaciones y los experimentos que durante años fueron desarrollados por diferentes expertos. Así es como la psicología que hoy conocemos cuenta con las herramientas necesarias para abordar diferentes problemáticas y asistir a las personas que las padecen.

¿Quién fue Abraham Maslow?

Entre los expertos que han dejado su aporte en el mundo de la psicología se destaca Abraham Maslow, un destacado psicólogo estadounidense que vivió entre 1908 y 1970. Es considerado como el impulsor de la psicología humanista basada en conceptos como autorrealización, niveles superiores de conciencia y trascendencia, según señala un artículo de la Universidad Latina.

Abraham Maslow revolucionó la psicología al cofundar la corriente humanista y diseñar la célebre Pirámide de las Necesidades, un modelo que explica la motivación humana desde la cobertura de necesidades biológicas básicas hasta la consecución de la autorrealización.

Abraham Maslow y una frase para reflexionar

Al desplazar el foco de estudio desde las enfermedades mentales hacia el desarrollo del potencial en personas sanas y la vivencia de “experiencias cumbre”, Abraham Maslow transformó la comprensión del bienestar individual. En este punto se puede poner de relieve su frase “La satisfacción de una necesidad crea otra”.

Esta premisa del psicólogo estadounidense sintetiza el carácter dinámico y continuamente evolutivo de la motivación humana al dejar en claro que el ser humano es un ente caracterizado por el deseo constante, donde las necesidades nunca se erradican por completo, sino que se transforman.

La frase de Abraham Maslow sigue vigente en la actualidad y se puede aplicar tanto en el comportamiento del consumidor como en la cultura laboral y el bienestar personal. En la sociedad contemporánea, caracterizada por la inmediatez y la rápida obsolescencia, una vez que las personas satisfacen sus necesidades materiales esenciales o acceden a un nivel de vida estable, emergen de inmediato demandas vinculadas al estatus, la autorrealización, la salud mental o la búsqueda de propósito.