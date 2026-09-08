Un espejo puede cumplir una función práctica y, al mismo tiempo, convertirse en uno de los elementos principales de una habitación. Es por ello que traemos para ti cómo decorarlo con estas 6 ideas bonitas para aprovechar cada espacio vacío. También puedes optar por estas 5 opciones para aprovechar el espacio debajo de la cama sin perder el orden.

La ubicación del espejo puede trabajar con iluminación, almacenamiento, plantas, cuadros y otros accesorios para darle utilidad a las zonas que quedan libres en la pared. Además, las superficies reflectantes pueden generar una sensación visual de mayor amplitud y luminosidad, especialmente en espacios pequeños, como el que está detrás del sofá, área que puedes aprovechar de la sala.

Cómo decorar alrededor del espejo: 6 ideas bonitas para aprovechar cada espacio vacío|IA

Ideas para decorar alrededor del espejo

1. Repisas: Una de las alternativas más prácticas es la de instalar repisas a los costados o debajo del espejo. Estas piezas también pueden servir para crear una composición alrededor de una pieza central. Por ejemplo, el recibido puede funcionar como punto de apoyo para llaves y accesorios.

2. Plantas: Las especies pequeñas pueden ocupar los espacios laterales sin competir visualmente con el reflejo del espejo. Una repisa estrecha, una maceta colgante o un soporte de pared permiten darle vida a zonas donde no cabe un mueble.

3. Cuadros: Aprovechan las zonas vacías que quedan a los lados de un espejo, sobre todo cuando la pieza central tiene un formato vertical o pequeño. En lugar de colocar únicamente objetos decorativos aislados, se pueden combinar varias piezas que compartan un color, material o estilo para mantener una composición coherente.

4. Iluminación: Esta alternativa es ideal en baños, dormitorios y recibidores donde se necesita una fuente de luz cercana. Los espejos redondos acompañados por lámparas a ambos lados ayudan a equilibrar el espacio disponible alrededor de la pieza.

5: Marco de papel tapiz: No siempre es necesario llenar los espacios libres con objetos. Pintar una sección alrededor del espejo o colocar papel tapiz puede convertirlo en un elemento decorativo de la habitación.

6. Consola o mueble: Este recurso funciona bien en recibidores, donde la superficie inferior puede servir para colocar objetos de uso cotidiano sin bloquear el paso.