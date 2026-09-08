Mia Khalifa sorprende a Kenia Os con inesperado halago en redes

Mia Khalifa volvió a llamar la atención en redes sociales después de mostrar interés por Kenia Os, una de las cantantes mexicanas más populares del momento. La ex actriz de cine para adultos reaccionó a una publicación de la intérprete con un mensaje que rápidamente generó comentarios entre los usuarios.

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La interacción entre ambas sorprendió a los seguidores de Kenia Os, quienes no tardaron en preguntarse qué motivó el comentario de Mia Khalifa. La reacción ocurrió en medio de la actividad de la cantante mexicana en redes sociales y rápidamente cobró relevancia entre sus fanáticos.

¿Hace cuánto tiempo Mia Khalifa dejó el cine para adultos?

Mia Khalifa dejó el cine para adultos a comienzos de 2015, después de permanecer alrededor de tres meses en ella. Su breve paso por esta industria ocurrió a finales de 2014 y principios de 2015, periodo en el que alcanzó una gran popularidad y se convirtió en una de las figuras más buscadas en internet.

Desde entonces, la actriz se alejó de las producciones para adultos y comenzó a desarrollar otras facetas profesionales. Con el paso de los años, se consolidó como personalidad de internet, creadora de contenido y comentarista deportiva.

¿Qué dijo Mia Khalifa sobre la cantante mexicana Kenia Os?

Mia Khalifa sorprendió a los seguidores de Kenia Os después de reaccionar a una publicación de la cantante mexicana en Instagram. La ex actriz de cine para adultos escribió "Lethal face card", una expresión en inglés utilizada para elogiar el rostro y la belleza de una persona, por lo que su comentario fue interpretado como una halago hacía la cantante.

|Ig: @keniaos

La reacción de Khalifa no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente comentaron el inesperado acercamiento entre ambas figuras. El mensaje también despertó curiosidad entre los seguidores de Kenia Os, especialmente por tratarse de una personalidad internacional que decidió destacar públicamente la apariencia de la artista mexicana.