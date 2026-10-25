Exatlón México domingo 25 de octubre: Esta es la atleta que no pudo salvar su lugar en la competencia

Este domingo 25 de octubre de 2026 se vive en Exatlón México el Duelo de Eliminación. Durante esta novena semana de la competencia, las Atletas lo dieron. Sin embargo, esta semana las mujeres están en riesgo y hoy una de ellas tendrá que salir. Por el momento, no se conoce quién será la eliminada del día de hoy; lo que sí se sabe es que Gina es la artista que llegó con pase directo al Duelo de Eliminación al haber sido la última en quedar dentro de la Zona de Peligro. Para conocer al resto de las atletas que llegarán al Duelo de Eliminación y finalmente conocer a la eliminada, hay que permanecer atentos al programa de Exatlón México de este domingo a las 6:00 pm por Azteca UNO.

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¿Quién fue la eliminada de Exatlón México de hoy 25 de octubre de 2026?

Por el momento no se sabe quién fue la eliminada de esta novena semana de Exatlón México. Para conocer el nombre habrá que esperar a ver el programa de este domingo 25 de octubre.

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¿Quiénes son las Atletas en Riesgo este domingo de Eliminación?

Este domingo en Exatlón México se enfrentará Gina, del Equipo Azul, la atleta que fue enviada directamente al Duelo de Eliminación por permanecer en la Zona de Peligro. Hoy se jugará el cuarto Duelo por la Supervivencia, pero en los anteriores juegos ya se definió que tres atletas del Equipo Rojo están en riesgo. Así quedó la tabla de este domingo 25 de octubre:



Zona de Peligro: Gina

Supervivencia I: Rojo

Supervivencia II: Rojo

Supervivencia III: Rojo

Supervivencia IV: Pendiente

Hoy se definirán los nombres de las Atletas de acuerdo al rendimiento que hayan tenido cada una de ellas en la semana.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Disfruta de toda la adrenalina y la emoción en Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm por Azteca UNO. Esta semana, una de las mujeres está a punto de abandonar la competencia y no te lo puedes perder.

¿De qué color crees que sea la eliminada de esta novena semana en Exatlón México?