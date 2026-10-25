Niurka busca abrirle los ojos a Julio Camejo, pero no puede dejar tirado a este Granjero: “Lo quiero”

Niurka y su equipo se encuentran planificando las estrategias a realizar en el inicio de la octava semana de La Granja VIP, que comenzará este próximo lunes 26 de octubre. Los Granjeros tienen encaminada su estrategia, pero hay un problema concreto: Julio Camejo no parece tener muchas intenciones de colaborar y esto se debe a que no puede soltar su relación con otro participante.

Se trata de Fernando Lozada, quien a pesar de haberse mostrado como un participante “imparcial”, ha tomado decisiones a favor del grupo de Manelyk y que el bando contrario no tomó para nada bien. La idea del “Equipo Disfuncional” es que Julio escoja a Bebeshita como “Peón de Oro”, pero este le prometió a Fer que elegiría a él por su gran trabajo a lo largo de la semana.

Niurka quiere que Julio abra los ojos respecto a su relación con Fernando

Durante la noche del sábado 24 de octubre, Niurka tuvo una conversación a solas con Julio sobre la situación que está atravesando su equipo en estos momentos. La vedette dejó en claro en que no confía en Fernando Lozada, quien en reiteradas ocasiones demostró que está a favor de Manelyk y su alianza en La Granja VIP, por lo que intentó que Camejo abra sus ojos.

“Mi ejercito está afuera": Fernando Lozada es confrontado en la dinámica de “La Silla” en La Granja VIP por otros Granjeros|Crédito: La Granja VIP

“Fernando ya se dio cuenta que todo nuestro grupo lo está evadiendo. Ya se dio cuenta que ya no puede decir más que no está de un lado, porque él está de un lado (con Manelyk)”, comenzó diciendo la actriz. No obstante, Julio remató: “Es que yo lo quiero a Fer…”.

Rápidamente, Niurka quiso poner al cubano en su lugar: “Sí, tú lo quieres, pero estás en un juego y te va a meter la reata”. Julio respondió con una sonrisa y la vedette prosiguió: “Aquí estamos en un juego, y los dos, aunque nos llevemos de toda la vida, estamos aquí para ganar. Cuando los dos lleguemos a la final, tú no me vas a ceder el dinero, tú vas a ganar. ¿Me entendiste?”.

¿Qué beneficios tiene el Peón de Oro en La Granja VIP?

El Peón de Oro obtiene inmunidad para no volver al peonato durante la siguiente semana, por lo que puede abandonar el granero y recuperar las comodidades de la casa. Esto incluye bañarse adentro y dejar de estar sujeto a las restricciones de comida que tienen los peones. Además, recibe la responsabilidad de elegir al “Peor Peón”, quien deberá repetir una semana más en ese puesto.

Este reconocimiento también tiene un peso importante en la competencia, ya que evitar el peonato permite mantener la posibilidad de luchar por ser Capataz. Por esta razón, el equipo de Niurka quiere que Bebeshita reciba el beneficio y buscará dejar a Manelyk, Mono Osuna y Fernando Lozada en el granero mediante las otras decisiones de la gala.