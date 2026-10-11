No tires los galones de plástico, son un tesoro: cómo reutilizarlos para hacer un organizador para el hogar
Si estás buscando renovar tu hogar y no quieres gastar tanto, deberías tener en cuenta esta idea DIY.
Los galones de plástico son recipientes que todos tenemos en el hogar y que sirven para almacenar o transportar líquidos como agua; y que por lo general suelen tener agua que se usa para el consumo de agua. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos envases van perdiendo su utilidad y pueden desprender un olor desagradable, por lo que hay una manera de reutilizarlos gracias a la técnica DIY y que lo podrás reutilizar en un gran organizador para el hogar y sin gastar tanto dinero.
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Todos tenemos en casa algunos materiales para poder reciclar y crear cosas realmente increíbles para el hogar; y es que no es necesario acudir a adornos costosos, sino que gracias a la técnica DIY podremos darle vida a aquellos elementos que creíamos que ya no servían y que podrás usar como organizador, entre otros. Entre ellas, hay que mencionar los galones de plástico, que vienen en distintos tamaños y que se pueden darle una nueva vida.
A veces, organizar la casa suele ser algo complejo y más cuando no tenemos dinero o no contamos con la posibilidad de adquirir nuevos adornos; y para esto, la mejor manera de hacerlo es poniendo en práctica la técnica DIY para crear una linda cesta para que puedas colocar lo que quieras y en este caso, utilizando galones de plástico.
Materiales para este organizador
- 1 galón o envase de plástico grande
- Cúter o tijeras resistentes
- Pedazo de tela estampada de preferencia
- Cordón de yute delgado
- Tramo de cordón o trenza de yute más gruesa
- Tira de cartón grueso para elaborar el asa
- Pistola de silicona caliente o pegamento para manualidades
- Flores artificiales pequeñas
Cómo hacer un organizador con galón de plástico
- Preparar y cortar el envase, lavando muy bien el galón para retirar cualquier resto del producto y dejar secar por completo; marcar con un plumón la altura que quieras que tenga tu canasta y cortar la parte superior utilizando un cúter
- Cubrir el interior con tela, midiendo el fondo de las paredes internas de la canasta y cortar tela dejando centímetros adicionales en los bordes y colocarla dentro del recipiente y fijarla con silicona, procurando que quede bien acomodada y sin pliegues
- Comenzar a colocar el yute, empezar a decorar la parte exterior colocando líneas de silicona caliente y pegar encima el cordón de yute, empezando desde la parte inferior y avanzar poco hacia arriba; procurando mantener las vueltas juntas
- Hacer un remate en la parte superior y no es necesario que cubras el envase con el cordón delgado y puedes dejar aproximadamente una cuarta parte de la parte superior para que se vea la tela y utilizar el cordón de yute y pegarla alrededor de la canasta
- Preparar el asa de la canasta, cortando una tira de cartón grueso del tamaño que quieras y cubrir completamente el cartón enrollando el cordón de yute de un extremo a otro
- Agregar los detalles decorativos colocando algunas pequeñas flores artificiales