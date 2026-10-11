No tires los galones de plástico, son un tesoro: cómo reutilizarlos para hacer un organizador para el hogar

Los galones de plástico son recipientes que todos tenemos en el hogar y que sirven para almacenar o transportar líquidos como agua; y que por lo general suelen tener agua que se usa para el consumo de agua. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos envases van perdiendo su utilidad y pueden desprender un olor desagradable, por lo que hay una manera de reutilizarlos gracias a la técnica DIY y que lo podrás reutilizar en un gran organizador para el hogar y sin gastar tanto dinero.

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Todos tenemos en casa algunos materiales para poder reciclar y crear cosas realmente increíbles para el hogar; y es que no es necesario acudir a adornos costosos, sino que gracias a la técnica DIY podremos darle vida a aquellos elementos que creíamos que ya no servían y que podrás usar como organizador, entre otros. Entre ellas, hay que mencionar los galones de plástico, que vienen en distintos tamaños y que se pueden darle una nueva vida.

A veces, organizar la casa suele ser algo complejo y más cuando no tenemos dinero o no contamos con la posibilidad de adquirir nuevos adornos; y para esto, la mejor manera de hacerlo es poniendo en práctica la técnica DIY para crear una linda cesta para que puedas colocar lo que quieras y en este caso, utilizando galones de plástico.

Materiales para este organizador

1 galón o envase de plástico grande

Cúter o tijeras resistentes

Pedazo de tela estampada de preferencia

Cordón de yute delgado

Tramo de cordón o trenza de yute más gruesa

Tira de cartón grueso para elaborar el asa

Pistola de silicona caliente o pegamento para manualidades

Flores artificiales pequeñas

Cómo hacer un organizador con galón de plástico