Julio Camejo ganó un premio para la sexta semana de La Granja VIP, pero podría perderlo antes de utilizarlo

Julio Camejo recibió una buena noticia en medio de una semana complicada dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. El actor consiguió un reconocimiento de sus compañeros que llegó acompañado de un premio para mejorar sus condiciones en la competencia. Sin embargo, todavía debe superar un obstáculo para poder disfrutarlo.

El beneficio está pensado para la sexta semana del reality, pero el cubano no tiene asegurado su lugar en esa etapa. Su nombre aparece en la tabla definitiva de nominados y será el público quien decida si continúa en el programa o debe despedirse este domingo 11 de octubre.

¿Qué premio ganó Julio Camejo para la sexta semana de La Granja VIP?

Durante la gala del viernes 9 de octubre, Julio Camejo fue elegido como el mejor Capataz hasta el momento. Como recompensa, Adal Ramones anunció que no podrá ser Peón durante la siguiente semana.

Esto significa que, si permanece en la competencia, quedará exento de ocupar ese puesto durante la sexta semana. Se trata de una ventaja importante para el actor, quien actualmente conoce las exigencias de ese rol y sus responsabilidades dentro de la granja.

¿Por qué eligieron a Julio Camejo como el mejor Capataz?

Los granjeros evaluaron las gestiones de Camejo, Pascal Nadaud, Mario “Mono” Osuna y Kunno. Para elegir a su favorito, cada participante recibió una bandera que debía levantar al escuchar el nombre de su candidato. Solamente podían votar una vez.

Julio estuvo al frente durante la primera semana y destacó que buscó dirigir mediante el ejemplo. Bicolor reconoció que el actor tuvo que aprender a ejercer el cargo mientras sus compañeros también descubrían las dinámicas del programa.

Niurka, por su parte, resaltó la limpieza de las instalaciones durante su administración. La organización de las compras también fue uno de los aspectos mencionados a su favor.

¿Por qué Julio Camejo podría perder su premio antes de utilizarlo?

El reconocimiento no lo salva de la eliminación de este domingo. Camejo sigue nominado junto con Pascal Nadaud, Pimpinela Escarlata, Mónica Escobedo, Kevyn “Bicolor” Contreras y Rafael Mercadante.

El participante que reciba menos votos tendrá que abandonar La Granja VIP. Por esta razón, si Julio resulta eliminado, se despedirá antes de llegar a la semana en la que podrá aprovechar su recompensa.

La Gala de Eliminación comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Ahí se conocerá si el actor continúa y puede disfrutar del beneficio que ganó.