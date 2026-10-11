3 diseños de piñatas de Calamardo de Bob Esponja, ideales para un cumpleaños infantil

Hay ciertos elementos decorativos que son un clásico y que no pueden faltar en ningún evento de cumpleaños, y es que estamos hablando de la piñata, que por lo general se hace con materiales reciclables y que generalmente se le colocan todo tipo de objetos en su interior para que los niños puedan disfrutar mientras se caen. Y como no hace falta ser un especialista en manualidades, te vamos a compartir cómo hacer tres diseños de piñatas caseras de Calamardo, de Bob Esponja para que hagas en este cumpleaños infantil.

Las piñatas tienen la particularidad de elaborarse de diversas maneras, no sólo mediante el uso de barro, en su forma tradicional, sino también con otros artículos reciclados como cartones, papel foami, papel crepé, entre otros. Además, se pueden optar por conseguirlas en tiendas, pero en el último tiempo se ha popularizado que se hagan de forma casera, ya que no se gasta tanto dinero en ellas.

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Por otro lado, las piñatas se pueden personalizar como más nos guste y es que no sólo puede ser de un objeto en particular como flores o mariposas, sino de dibujos animados, series de televisión, películas o superhéroes. A su vez, podremos optar entre varios tamaños y modelos, y que les encantará a todos los niños. No hay dudas que uno de los dibujos más conocidos y populares es Bob Esponja, y entre los personajes más queridos y controvertidos es ‘Calamardo’.

Cuál es las tendencia en piñatas y porqué Calamardo

El personaje de Calamardo de Bob Esponja se caracteriza por ser un pulpo que es algo malhumorado, que es el vecino de Bob Esponja y que tiene la particularidad de disfrutar de la soledad. En este caso, para poder hacer una piñata, vas a necesitar de cartón, hilo resistente, cuerda, papel crepé de color verde para su cuerpo y marrón para su ropa.

3 diseños de piñatas de Calamardo de Bob Esponja

Piñata de Calamardo guapo con el rostro

Piñata de Calamardo en su silueta completa

Piñata de Calamardo sonriendo