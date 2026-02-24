Atención: estos son los riesgos de utilizar uñas acrílicas

Hace años que las uñas acrílicas se han posicionado como las elegidas debido a que aporta estilo, elegancia y perfección estética. Cabe destacar que el uso de estos productos pueden presentar riesgos que son importantes tener en cuenta.

Estas uñas artificiales se elaboran por medio de una mezcla de un polímero en polvo y un monómero líquido, que al reaccionar forman una capa rígida que se adhiere a la uña natural. El resultado es una extensión resistente, moldeable y duradera.

¿Cuáles son los riesgos de usar uñas acrílicas?

Uno de los primeros riesgos radica en que la colocación. En el salón de belleza debe haber una adecuada higiene, pero a pesar de ello se utilizan sustancias químicas y procedimientos que pueden afectar tanto a los clientes como a profesionales.

Algunos esmaltes y adhesivos contienen formaldehído, tolueno y ftalato de dibutilo. Estas sustancias pueden provocar:



Dermatitis de contacto

Irritación ocular

Inflamación de mucosas

Reacciones alérgicas

Si bien no todos los productos contienen estos ingredientes, si se expone reiteradamente a ello pues se incremente la probabilidad de sensibilidad cutánea.

Por otro lado, tenemos que mencionar que si el espacio cuenta con poca ventilación, pues los vapores derivados del metacrilato y el polvo generado al limar pueden acumularse. Esto puede ocasionar:



Irritación nasal

Tos persistente

Crisis asmáticas en personas predispuestas

Por ello, la ventilación adecuada es clave para disminuir el impacto respiratorio.

La manicura elevará tus manos a otro nivel.|Canva

Para poder endurecer estos materiales es que se utilizan lámparas UV que si bien tienen riesgo bajo, hay investigaciones que indican que la radiación puede generar daño celular acumulativo.

Estos son los riesgos que puedes correr dentro del salón, pero también el uso diario puede generar complicaciones como:

Onicólisis y traumatismos

Si tienes un golpe leve pueden desprenderse parcialmente y arrancar la uña natural. Este proceso, conocido como onicólisis, causa dolor intenso y puede tardar semanas en sanar.

Mayor riesgo de infecciones

Suele ocurrir que queda un espacio entre la uña natural y la artificial, por lo que puede crearse un ambiente húmedo que es ideal para las bacterias y hongos. Las uñas largas, además, presentan mayor probabilidad de contaminación bacteriana.

Las grietas invisibles también funcionan como reservorios de microorganismos, aumentando el riesgo de infecciones persistentes.



Reacciones alérgicas

Las resinas acrílicas pueden provocar:

Enrojecimiento

Hinchazón

Picazón intensa

Separación de la uña natural

Las alergias suelen empeorar con la exposición repetida, incluso si inicialmente no hubo síntomas.

Debilitamiento y adelgazamiento

Por último, tenemos que mencionar que se realiza un limado profundo que elimina varias capas protectoras. Como consecuencia, la uña natural queda frágil, fina y propensa a romperse. Tras retirar el acrílico, la recuperación puede tardar meses.

