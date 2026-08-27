El ritual de la canela que debes hacer el 1 de septiembre de 2026 para iniciar al máximo y con dinero

Estamos a un par de días de iniciar un nuevo mes, una gran oportunidad para que puedas comenzar desde cero o atraer buenas energías. El ritual de la canela es una gran forma en que puedes atraer la abundancia y la fortuna durante el gran inicio.

Para que lo puedas intentar, te detallaremos en qué consiste para que lo apliques el 1 de septiembre del 2026, durante los próximos días vas a tener dinero.

¿Cómo hacer el ritual de la canela?

El ritual de la canela es uno de los más fáciles, ya que requiere de pocos insumos para que puedas hacerlo desde casa. Solamente considera hacer los siguientes pasos para atraer el dinero el 1 de septiembre del 2026:



Toma una pizca de canela en polvo que tengas, no tiene que ser mucho, solamente lo que puedas tomar en tus tres dedos. Coloca el producto en la palma de tu mano derecha. El 1 de septiembre del 2026 colócate en la puerta de tu casa (afuera), debes ver hacia adentro. Visualiza lo que deseas, puedes decir la siguiente frase: "Cuando esta canela sople, la prosperidad aquí se quedará". Sopla el polvo hacia adentro de tu casa. No lo limpies, déjalo por 24 horas y después puedes limpiarlo con normalidad.

Aunque se recomienda aplicarlo en casa, no temas, también puedes usarlo en tu negocia en la misma fecha, siendo una gran forma de atraer espiritualmente el dinero y la fortuna en tu inicio de mes.

¿Qué significa la canela espiritualmente?

El ritual de la canela hace uso de esa especia debido a su valor espiritual, ya que suele asociarse con la buena suerte, la protección y la abundancia, ya que su aroma intenso ayuda a elevar las vibraciones del lugar al que se le aplique.

Por otro lado, se recomienda por ser un gran elemento al momento de hacer una limpieza energética, logrando purificar esos espacios donde se han acumulado las malas vibras, permitiendo que el dinero llegue a tu casa u hogar con facilidad.