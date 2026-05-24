Rociar bicarbonato alrededor del inodoro: por qué se recomienda y para qué sirve

Rociar bicarbonato alrededor del inodoro es una gran alternativa, en especial para usarse en temas de limpieza; aun así, son pocas las personas quienes realmente saben la razón de su aplicación, siendo un gran elemento que podemos usar dentro del hogar.

Noticias Yucatán del 22 de mayo 2026

Es así que te explicaremos por qué se recomienda su uso y para qué sirve; posiblemente querrás usarlo en los siguientes días para hacer la limpieza del hogar.

¿Por qué echar bicarbonato de sodio en el inodoro?

Rociar bicarbonato alrededor del inodoro se recomienda por muchas razones, ya que con ello puedes eliminar el mal olor y desprender la suciedad que se haya adherido en las juntas del piso, debido a que tiene un compuesto alcalino que logra neutralizar los ácidos que generan el mal olor. Modo IA de Google explica que sirve en las siguientes situaciones:

Elimina el mal aroma de las salpicaduras de orina que se hayan generado en los alrededores.

Elimina la humedad que se haya generado, evitando que se haga la proliferación de moho.

Desmancha la unión de los azulejos, logrando una mejor limpieza y evitando su daño.

Es una gran alternativa para sustituir productos abrasivos, los cuales pueden irritar los ojos por sus compuestos volátiles.

Se convierte en un repelente de bichos pequeños, ideal para evitar las visitas inoportunas de insectos.

¿Cómo usarlo correctamente?

El Modo IA explica que para tener un buen funcionamiento, es importante rociar bicarbonato alrededor del inodoro correctamente se recomienda hacer los siguientes pasos para mejorar su eficacia: