La rutina de 7 ejercicios que es perfecta para bajar la barriga: la puedes hacer hasta en tu casa

Existen rutinas de ejercicios que puedes hacer desde casa que te ayudan a bajar la barriga y son tan efectivas como usar máquinas en el gym. Anteriormente, te dijimos cuáles eran las mejores para tener una panza plana , pero si lo que quieres es primero bajar la grasa abdominal, entonces debes hacer las siguientes:

Haz abdominales clásicas: ponte boca arriba sobre una colchoneta, flexiona las rodillas y apoya los pies en el suelo. Luego, coloca las manos en la parte trasera de la cabeza, eleva el tronco mientras contraes el abdomen; vuelve a la posición inicial. Ten cuidado de no arquear el cuello para evitar lesiones.

Intenta con elevaciones de piernas: te ayudará a tonificar, según Yanes Fitness Studio. Ponte boca arriba sobre una colchoneta. Pon las manos debajo de las caderas. Eleva tus piernas rectas hacia el abdomen haciendo un ángulo de 90 grados. Aguanta 30 segundos y baja lentamente.

Realiza elevaciones de pierna para tonificar el abdomen.|(ESPECIAL/CANVA)

Haz elevaciones laterales de pierna: son una de las mejores formas de trabajar el abdomen, según Vogue España. Para hacerlas, debes recostarte de lado sobre la colchoneta, colocar las dos piernas juntas, poner tu cabeza sobre una de tus manos y la otra apoyándote en el piso. Eleva una pierna y mantén la posición para bajar lentamente; haz lo mismo con la otra pierna.

Contrae el abdomen mientras hacer las elevaciones de piernas.|(ESPECIAL/CANVA)

Haz el Burpees: es difícil, pero muy eficiente para bajar la barriga. De pie, con la espalda recta, debes contraer los abdominales. Ponte en cuclillas y apoya las manos en el suelo. Luego, da un salto, estira los pies y cae con cuidado. Termina con una flexión de pecho y vuelve a empezar.

Haz sentadillas: también ayudan a las piernas y glúteos. Pon tus piernas separadas a la misma altura que los hombros. Baja lentamente, ten la espalda recta y vuelve a subir lentamente.

Intenta con el ejercicio de tijeras: son efectivas y muy sencillas de hacer. Ponte en el piso boca arriba y con el cuerpo estirado. Coloca tus brazos en ambos lados de tu cuerpo . Eleva ambas piernas y contrae los abdominales mientras las piernas se abren y se cierran como si fueran tijeras.

son efectivas y muy sencillas de hacer. Ponte en el piso boca arriba y con el cuerpo estirado. . Eleva ambas piernas y contrae los abdominales mientras las piernas se abren y se cierran como si fueran tijeras. Haz la plancha: es uno de los más efectivos para tener el vientre plano. Debes ponerte boca abajo sobre la colchoneta. Apoya tus codos y antebrazo en el piso y pon tus pies en puntillas. Mantén esa posición durante 30 a 40 segundos.

La plancha es uno de los mejores ejercicios para tonificar el abdomen.|(ESPECIAL/CANVA)

Si haces mínimo 3 repeticiones de cada ejercicio por 4 sesiones, es más probable que veas los resultados más rápido s.

¿Qué puedes comer para que bajes la grasa abdominal?

Lo que puedes comer para bajar la barriga más rápido y tener un abdomen plano y bien tonificado es el aceite de oliva, alimentos ricos en grasas saludables, yogur natural, masa madre y quitar de tu dieta el alcohol, según explica Vogue.