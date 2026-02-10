Estos son los ejercicios de pilates que te ayudarán a ganar fuerza y tonificar los brazos

El pilates es un método muy eficaz a la hora de hacer ejercicios ya que es una conexión entre tu cuerpo y respiración. Así es que aprenderás a moverte con fuerza, control y conciencia para lograr grandes objetivos.

Joseph Hubertus Pilates fue quien creó este método a principios del siglo XX y recibió el nombre de Contrología.

Este proponía trabajar con el cuerpo de manera equilibrada, integrando mente y músculo con el objetivo de mejorar la postura, la estabilidad, la fuerza y la flexibilidad.

La importancia del enfoque del pilates, es la de poder fortalecer la musculatura sin sufrir impactos violentos ni cargas externas pesadas. Dada estas características es que es el ejercicio ideal para trabajar los brazos.

¿Cuáles son los ejercicios de pilates para tonificar brazos?

Círculos de brazos

Este es uno de los principales ejercicios ya que mejora la resistencia y la movilidad de hombros y brazos. A su vez exige estabilidad central para mantener el equilibrio.

Para poder realizarlo tienes que ponerte de pie con los pies al ancho de la cadera, luego eleva los brazos a la altura de los hombros con palmas hacia abajo. Después vas a realizar círculos pequeños hacia adelante durante 30 segundos y luego hacia atrás durante otros 30 segundos.

Consejo: mantén la espalda neutra y evita encoger los hombros hacia las orejas para no generar tensión innecesaria.

Plancha con deslizamiento lateral de mano

Con este ejercicio vas a poder fortalecer brazos, hombros y core de una manera más integrada. Su ejecución es muy fácil ya que debes colocarte en posición de plancha con manos bajo los hombros.

"Plancha"



Porque esta es la forma correcta de realizar una plancha.

pic.twitter.com/bHg9cipzNS — Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) February 5, 2026

Desliza la mano derecha unos centímetros hacia afuera y vuelve al centro. Repite con la mano izquierda. Consejo: mantén la pelvis estable para que no se balancee de un lado a otro.

Plancha con toque de hombro

Al realizar este ejercicio vas a incrementar la estabilidad de hombros y la fuerza de tríceps. Para llevarlo a cabo tienes que ubicarte en plancha alta, levanta la mano derecha y toca tu hombro izquierdo. Alterna con la mano izquierda.

Consejo: no gires las caderas; para minimizar la rotación, abre ligeramente las piernas.

Gateo lateral en cuatro apoyos

Este movimiento tonifica brazos, hombros y espalda, además de mejorar la coordinación. Para realizarlo debes colocarte en posición de cuatro apoyos, levanta la mano y la rodilla opuestas y muévete lateralmente en pequeños pasos. Mantén el ritmo respiratorio profundo.

Consejo: mantén el core activado para evitar que se hunda la espalda baja.

Superman

El superman es un ejercicio que trabaja brazos y espalda alta mientras estabilizas la columna. Para poder llevarlo a cabo debes acostarte boca abajo con los brazos extendidos y eleva ligeramente el pecho y las piernas.

Consejo: No fuerces la elevación; el movimiento debe ser controlado y fluido.

