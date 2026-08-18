Rutinas de belleza: esta es la razón por la cual debes lavar el rostro con vinagre de manzana
Este producto es muy utilizado en diversos ámbitos, pero si lo usas con cuidado en el rostro tendrás grandes beneficios.
El vinagre de manzana es un ingrediente muy utilizado para una gran cantidad de trucos caseros. En este caso ha tomado protagonismo en las rutinas de belleza porque tiene un importante efecto sobre la piel.
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Cabe destacar que el vinagre se utiliza para tratar las arrugas, pero no porque las elimina, sino que mejora su textura y atenúa las líneas finas. Es importante que apliques el producto con cuidado.
¿Cómo utilizar el vinagre de manzana en el rostro?
La importancia del vinagre de manzana es por sus componentes como los alfa hidroxiácidos, conocidos por su capacidad para exfoliar suavemente. Estos ácidos eliminan células muertas y dejan la piel más uniforme, siempre que se diluyan correctamente.
En cuanto a la aplicación es importante ya que se debe evitar dañar la piel. El uso es el siguiente:
El primer paso es diluir el vinagre antes de usarlo. Puedes mezclar una parte de producto con tres o cuatro partes de agua.
Luego vas a humedecer un algodón y se aplica con pequeños golpecitos sobre la zona que deseas tratar. Se deja actuar dos minutos y se enjuaga con agua templada.
El método del vinagre de manzana tiene mayor funcionalidad en las pieles normales o mixtas. Las personas que tienen pieles sensibles es importante que apliquen en una pequeña zona para ver cuál es la reacción. No lo apliques nunca puro ni lo dejes más tiempo del indicado.
También puedes tener en cuenta estos trucos para el rostro:
- Compresas frías de manzanilla: este truco calma la piel y reduce la hinchazón sobre todo en los ojos. Lo que debes hacer es preparar una infusión, deja enfriar y aplica con gasas o algodón.
- Mascarilla de miel pura: en este caso tenemos un remedio que hidrata y deja la piel suave. Lo que debes hacer aplicar en el rostro limpio, deja actuar unos minutos y retira con agua templada. Se recomienda usar en pieles secas o apagadas.
- Protector solar diario: el último consejo, que no es casero, es utilizar protector solar para prevenir las arrugas. Es importante que lo uses aun cuando está nublado para mantener la elasticidad y evitar manchas.