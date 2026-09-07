5 ideas para decorar tus útiles escolares de los Saja Boys

Los Saja Boys se convirtieron en uno de los elementos más llamativos de la película. Su estética, personajes únicos y estilo musical también pueden servir como inspiración para darle un toque diferente a los útiles escolares.

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Si eres fan del grupo, puedes llevar la temática a lápices, cuadernos, carpetas y otros accesorios con materiales sencillos. Desde stickers y dibujos hasta decoraciones personalizadas, estas 5 ideas son una opción creativa para llenar tus útiles de color y estilo.

¿Quiénes son los Saya Boys?

Los Saja Boys son una banda masculina de K-pop ficticia que aparece en la película animada Las Guerreras K-Pop (KPop Demon Hunters). El grupo está integrado por Jinu, Romance, Mystery y Baby, quienes llevan una doble vida como estrellas musicales y demonios. Dentro de la historia, utilizan su popularidad para conquistar a sus seguidores mientras se enfrentan a las protagonistas. Su propuesta combina coreografías, canciones pegadizas y una estética inspirada en el K-pop, con elementos sobrenaturales. Entre sus temas más reconocidos se encuentra “Soda Pop”, una de las canciones que ayudó a convertir al grupo en uno de los personajes más populares de la película.

¿Cómo decorar tus útiles escolares con Saja Boys?

El regreso a clases también puede ser una oportunidad para renovar los materiales de uso diario y darles una apariencia diferente. Los Saja Boys ofrecen una temática cargada de referencias visuales que puede adaptarse a distintas manualidades sin necesidad de utilizar técnicas complicadas.

1. Lápices con efecto neón

Pinta tus lápices con acrílico negro mate y, una vez secos, añade pequeñas salpicaduras de pintura fucsia o azul eléctrico. El contraste entre ambos tonos crea un acabado llamativo y moderno.

2. Cuaderno con portada personalizada

Transforma la portada de un cuaderno utilizando cartulina negra, acetato y un collage. Puedes colocar imágenes de los Saja Boys o elementos relacionados con "Soda Pop" detrás de una pequeña ventana transparente para conseguir un efecto diferente.

3. Organizador de escritorio reciclado

Reutiliza una lata o botella de plástico para crear un portalápices temático. Cubre el recipiente con pintura negra y agrega detalles con marcadores plateados, como siluetas, nombres de los personajes o diseños relacionados con el grupo.