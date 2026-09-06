5 ideas de tablas de multiplicar de Saja Boys, para aprender con ayuda de los villanos de KPop Demon Hunters

Si tienes una hija o sobrina que acaba de iniciar ciclo escolar y tiene que aprenderse las multiplicaciones más básicas, seguramente has estado pensando cómo ayudarle. Si además es fan de KPop Demon Hunters, entonces le van a encantar las siguientes tablas de multiplicar de Saja Boys.

Las plantillas que a continuación te presentaremos con los antagonistas de Las Guerreras KPop, se pueden descargar e imprimir sin complicaciones. Puedes tenerlas en un formato de gran tamaño, para que se mantengan a la vista, o en hojas tamaño carta para pegar en los cuadernos. Otra opción es imprimir fichas individuales y plastificarlas, para armar un llavero.

5 tablas de multiplicar de Saja Boys, los villanos de KPop Demon Hunters

1. Con la banda completa

Comenzamos con un ejemplo perfecto de las tablas de multiplicar que puedes imprimir como si fuera un cartel. En el caso de esta plantilla gratuita, puedes modificarla en la plataforma Pinterest para escribir el nombre de tu hija, además de otros datos como el grado y grupo. Para decorar la plantilla, tenemos a todos los integrantes de Saja Boys.

2. Fichas con diseño idéntico para tus tablas de multiplicar de Saja Boys

Aquí tenemos un ejemplo de las plantillas que puedes encontrar con formato de fichas de diseño idéntico. Cada tabla de multiplicar tiene una misma imagen y mezcla de colores, por lo que se presta perfectamente para hacer un llavero.

3. Una tabla por personaje

También puedes encontrar plantillas diversas con la tabla de un número por personaje; hay series completas con un mismo patrón, o puedes mezclar diseños. Es una gran opción no solo si quieres variedad en las fichas, sino como recurso didáctico para reforzar una tabla en específico.

4. Para formato llavero

Aquí, ya tienes la plantilla lista para hacer tu llavero con unas tablas de multiplicar de Saja Boys. Incluso tiene una ficha para agregar el nombre de la alumna, el grado y el grupo.

5. En versión chibi

Finalizamos el listado con una opción que presenta a cada uno de los Saja Boys con un diseño adorable. Una vez más, tenemos a un personaje por ficha y por tabla de multiplicar.