Secar el cabello con toallas de microfibra: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Secar el cabello con toallas de microfibra sirve para retirar el exceso de agua de manera delicada, disminuyendo el roce que suele producirse con las toallas tradicionales de algodón. Por este motivo, peluqueros y especialistas en salud capilar las recomiendan especialmente para personas con pelo rizado, fino, teñido o dañado, ya que ayudan a conservar el brillo y la definición de la melena.

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Aunque muchas rutinas de cuidado capilar se centran en los productos que se aplican sobre el cabello, los expertos recuerdan que la forma de secarlo también influye en su aspecto y resistencia. Un secado agresivo puede levantar la cutícula, favorecer el encrespamiento y aumentar el riesgo de puntas abiertas.

¿Por qué los expertos recomiendan secar el cabello con toallas de microfibra?

La principal diferencia entre una toalla de microfibra y una de algodón está en la estructura de sus fibras. La primera absorbe gran cantidad de agua sin necesidad de frotar el cabello, reduciendo el desgaste mecánico. Estos son sus beneficios:



Reduce el frizz: al disminuir la fricción, ayuda a mantener la cutícula más lisa y controla el encrespamiento.

al disminuir la fricción, ayuda a mantener la cutícula más lisa y controla el encrespamiento. Disminuye la rotura: el cabello mojado es más frágil y una manipulación suave reduce el riesgo de quiebre.

el cabello mojado es más frágil y una manipulación suave reduce el riesgo de quiebre. Absorbe el agua rápidamente: retira el exceso de humedad sin necesidad de ejercer presión excesiva.

retira el exceso de humedad sin necesidad de ejercer presión excesiva. Favorece la definición de los rizos: ayuda a conservar la forma natural del cabello rizado u ondulado.

ayuda a conservar la forma natural del cabello rizado u ondulado. Reduce el tiempo de secado: al eliminar más agua antes del uso del secador, disminuye la exposición al calor.

La tricóloga Anabel Kingsley, consultora de Philip Kingsley, explica que el cabello húmedo presenta una mayor elasticidad y vulnerabilidad, por lo que cualquier fricción intensa puede deteriorar la cutícula y favorecer la rotura. Asimismo, la Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda manipular el pelo mojado con delicadeza, evitando frotarlo vigorosamente con la toalla para prevenir daños en la fibra capilar.

¿Cómo utilizar correctamente una toalla de microfibra para secar el cabello?

No basta con cambiar de material: la técnica de secado también es importante para obtener los mejores resultados. Los especialistas aconsejan seguir estos pasos:



Presionar suavemente el cabello: en lugar de frotar, realiza ligeras presiones para absorber el agua.

en lugar de frotar, realiza ligeras presiones para absorber el agua. Enrollar la melena unos minutos: deja que la microfibra absorba la humedad sin apretar demasiado.

deja que la microfibra absorba la humedad sin apretar demasiado. Evitar movimientos bruscos: el cabello mojado debe manipularse con cuidado para no romper la fibra.

el cabello mojado debe manipularse con cuidado para no romper la fibra. Aplicar productos de peinado con el cabello húmedo: cremas, sérums o protectores térmicos se distribuyen mejor cuando aún conserva algo de humedad.

cremas, sérums o protectores térmicos se distribuyen mejor cuando aún conserva algo de humedad. Completar el secado al aire o con secador a temperatura media: así se limita el daño provocado por el calor.

El estilista británico Sam McKnight ha señalado que muchos problemas relacionados con el frizz comienzan durante el secado. Por eso, utilizar accesorios adecuados puede marcar una gran diferencia en la apariencia final del cabello.

Por su parte, el peluquero de celebridades Chris Appleton recomienda combinar una toalla de microfibra con productos hidratantes ligeros para conseguir una melena más suave, brillante y manejable, especialmente en cabellos tratados químicamente o con tendencia al encrespamiento. En definitiva, este textil se ha convertido en un aliado indispensable para el cuidado capilar.