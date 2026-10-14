5 ideas de maquillaje de catrina con piedras que puedes adaptar a tu estilo

El maquillaje de catrina con piedras es una alternativa para celebrar el Día de Muertos con un diseño inspirado en la tradición mexicana, pero con un toque moderno. Las gemas azules y negras, los detalles dorados, las piedras rojas, los cristales multicolores y las perlas permiten personalizar el rostro sin renunciar a los elementos clásicos.

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La clave está en elegir una paleta de colores y distribuir los adornos de forma equilibrada. No es necesario cubrir todo el rostro con aplicaciones: unas pocas piedras alrededor de los ojos, en la frente o sobre los pómulos pueden convertirse en el centro del maquillaje.

¿Cómo hacer un maquillaje de catrina con piedras o gemas? Toma estas 5 ideas para inspirarte

Estas propuestas permiten adaptar el maquillaje a diferentes gustos, desde una versión sofisticada hasta otra llena de color.



Catrina con gemas azules y negras: combina una base de calavera en blanco y negro con pequeñas piedras azules alrededor de los ojos. Los cristales pueden concentrarse en el contorno de las cuencas y extenderse hacia las sienes para crear un efecto dramático. El azul eléctrico aporta contraste y hace que el diseño destaque. Catrina con gemas doradas y negras: utiliza negro en los ojos y añade cristales dorados en la frente, los pómulos y el puente de la nariz. Esta combinación resulta elegante y funciona especialmente bien con detalles ornamentales inspirados en encajes y filigranas. Catrina con piedras rojas: incorpora gemas rojas alrededor de los ojos o en forma de pequeños corazones sobre las mejillas. Puedes combinarlas con pétalos dibujados en la frente y labios oscuros para conseguir una propuesta intensa, ideal para quienes buscan un maquillaje de gran impacto visual. Catrina con piedras de colores: mezcla cristales violetas, verdes, amarillos, rosas y azules para crear un contorno multicolor. Una opción es concentrar las aplicaciones alrededor de los ojos y mantener el resto del rostro en blanco y negro, para evitar que el diseño pierda definición. Catrina con perlas: coloca pequeñas perlas blancas en la frente, los pómulos y el contorno de los ojos. Combinadas con líneas negras finas y flores pintadas, aportan un acabado delicado y sofisticado. Para una versión discreta, basta con una hilera de perlas en cada sien.

¿Qué recomiendan los maquillistas para colocar piedras en el maquillaje de catrina?

La maquillista mexicana Ana Juárez, vinculada al maquillaje profesional y artístico, es una referencia del sector para explorar técnicas de caracterización. Al elegir un diseño con aplicaciones, es importante priorizar la precisión, la simetría y la compatibilidad de los productos con la piel.

Para que las piedras permanezcan en su lugar y el maquillaje resulte cómodo, ten en cuenta estos consejos:



Usa adhesivo cosmético: elige uno indicado para aplicaciones faciales y sigue las instrucciones del fabricante.

elige uno indicado para aplicaciones faciales y sigue las instrucciones del fabricante. Evita la línea de agua: no coloques gemas ni pegamento dentro del ojo o demasiado cerca de la mucosa.

no coloques gemas ni pegamento dentro del ojo o demasiado cerca de la mucosa. Combina tamaños diferentes: reserva las piedras grandes para puntos focales y utiliza las pequeñas para completar los contornos.

reserva las piedras grandes para puntos focales y utiliza las pequeñas para completar los contornos. Retira las aplicaciones con cuidado: sigue las indicaciones del adhesivo y no arranques las piedras de la piel.

El maquillaje de catrina con piedras permite reinterpretar la tradición mexicana mediante colores, texturas y brillos. La mejor opción será aquella que refleje tu estilo y mantenga el equilibrio entre los detalles decorativos y los rasgos clásicos de la calavera.