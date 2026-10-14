Cómo elegir un corte en capas, según la textura de tu cabello

Para elegir un corte de cabello en capas según la textura de la fibra capilar, debes tener en cuenta si es fino, grueso, liso, ondulado o rizado, ya que cada característica necesita una técnica diferente. La clave está en evitar que el corte se diseñe únicamente a partir de una fotografía de referencia.

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La peluquera británica Lorraine Massey, autora de Curly Girl: The Handbook, ha contribuido a popularizar un enfoque que respeta la textura natural del cabello rizado. Por su parte, el estilista Sam McKnight, reconocido por sus trabajos con cortes y peinados que aprovechan el movimiento de la melena, ilustra una idea fundamental: el corte debe adaptarse al comportamiento real del pelo.

¿Qué corte en capas elegir según tu tipo de cabello?

Antes de decidir el largo, conviene identificar qué efecto buscas: ganar volumen, controlar el peso o definir la textura natural.



Cabello fino y liso: las capas largas y sutiles son una buena opción para aportar movimiento sin eliminar demasiada densidad visual. Las capas muy cortas pueden hacer que las puntas parezcan más escasas.

las capas largas y sutiles son una buena opción para aportar movimiento sin eliminar demasiada densidad visual. Las capas muy cortas pueden hacer que las puntas parezcan más escasas. Cabello grueso y abundante: las capas internas o desfiladas pueden quitar peso y facilitar el peinado. Lo ideal es distribuirlas estratégicamente para evitar un acabado demasiado escalonado.

las capas internas o desfiladas pueden quitar peso y facilitar el peinado. Lo ideal es distribuirlas estratégicamente para evitar un acabado demasiado escalonado. Cabello ondulado: las capas suaves que enmarcan el rostro ayudan a destacar las ondas y a dar movimiento. Un corte demasiado uniforme puede hacer que la melena se vea pesada.

las capas suaves que enmarcan el rostro ayudan a destacar las ondas y a dar movimiento. Un corte demasiado uniforme puede hacer que la melena se vea pesada. Cabello rizado: las capas adaptadas al patrón del rizo permiten repartir el volumen y evitar una forma excesivamente triangular. Es importante considerar cuánto se encoge el cabello al secarse.

las capas adaptadas al patrón del rizo permiten repartir el volumen y evitar una forma excesivamente triangular. Es importante considerar cuánto se encoge el cabello al secarse. Cabello muy lacio: las capas largas con ligeras variaciones de longitud pueden aportar dinamismo sin crear escalones marcados. Si el pelo es fino, conviene conservar suficiente peso en las puntas.

¿Qué debes tener en cuenta antes de hacerte un corte en capas?

Además de la textura, hay otros factores que pueden modificar el resultado final. La densidad (la cantidad de cabello) no es lo mismo que el grosor de cada fibra. Por eso, dos personas con pelo fino pueden necesitar cortes diferentes.

También es importante considerar el mantenimiento. Si prefieres dejar secar la melena al aire, pide capas que funcionen con tu textura natural. Si utilizas secador o herramientas de peinado, el estilista puede diseñar una estructura que facilite conseguir el acabado deseado.

Por último, lleva fotografías de referencia y explica cuánto tiempo quieres dedicar al peinado. Un buen profesional debe evaluar el movimiento del cabello en seco y en húmedo, especialmente si es rizado, para ajustar las longitudes y evitar sorpresas.