Descubre qué festival de música internacional eres, según tu signo del zodiaco

Si la personalidad pudiera convertirse en un festival de música, cada signo del zodiaco tendría un evento internacional que encajaría con su energía y sus gustos, al menos desde la mirada simbólica de la astrología. Astrólogos como Mizada Mohamed suelen interpretar las casas zodiacales a partir de elementos, modalidades y planetas regentes, características que permiten construir estos paralelismos de manera simbólica.

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¿Qué festival de música internacional eres según tu signo zodiacal?

La elección toma como referencia las características que la astrología occidental atribuye tradicionalmente a cada signo. El resultado es un recorrido que va desde eventos multitudinarios de electrónica hasta festivales de música históricos de rock, pop y propuestas alternativas.



Aries/Tomorrowland: su carácter asociado con la iniciativa, la energía y la búsqueda de experiencias intensas encuentra un equivalente en uno de los festivales de música electrónica más conocidos del mundo, celebrado en Bélgica.

su carácter asociado con la iniciativa, la energía y la búsqueda de experiencias intensas encuentra un equivalente en uno de los festivales de música electrónica más conocidos del mundo, celebrado en Bélgica. Tauro/Coachella: el gusto por las experiencias sensoriales, la estética y el disfrute que tradicionalmente se relaciona con Tauro combina con la propuesta musical, artística y visual del festival californiano.

el gusto por las experiencias sensoriales, la estética y el disfrute que tradicionalmente se relaciona con Tauro combina con la propuesta musical, artística y visual del festival californiano. Géminis/Glastonbury: su curiosidad y diversidad de intereses encajan simbólicamente con un festival que reúne música de distintos géneros y una amplia variedad de expresiones culturales en Reino Unido.

su curiosidad y diversidad de intereses encajan simbólicamente con un festival que reúne música de distintos géneros y una amplia variedad de expresiones culturales en Reino Unido. Cáncer/Primavera Sound: la sensibilidad y la conexión emocional que la astrología atribuye a Cáncer encuentran un paralelo con un festival reconocido por una programación musical diversa y por su fuerte vínculo con Barcelona.

la sensibilidad y la conexión emocional que la astrología atribuye a Cáncer encuentran un paralelo con un festival reconocido por una programación musical diversa y por su fuerte vínculo con Barcelona. Leo/Rock in Rio: el signo asociado con el brillo, la expresividad y el protagonismo necesita un escenario de grandes dimensiones, por lo que Rock in Rio representa su versión festivalera.

el signo asociado con el brillo, la expresividad y el protagonismo necesita un escenario de grandes dimensiones, por lo que Rock in Rio representa su versión festivalera. Virgo/Lollapalooza: la organización y atención al detalle tradicionalmente vinculadas con Virgo combinan con un festival de gran escala y una programación que reúne diferentes estilos musicales.

la organización y atención al detalle tradicionalmente vinculadas con Virgo combinan con un festival de gran escala y una programación que reúne diferentes estilos musicales. Libra/Coachella: su afinidad con la estética, la armonía y las experiencias sociales hace que este festival vuelva a aparecer como una opción simbólica, especialmente por su fuerte componente artístico y de moda.

su afinidad con la estética, la armonía y las experiencias sociales hace que este festival vuelva a aparecer como una opción simbólica, especialmente por su fuerte componente artístico y de moda. Escorpio/Hellfest: la intensidad, el misterio y la profundidad que suelen atribuirse a Escorpio encuentran un escenario acorde en este festival francés especializado en rock y metal.

la intensidad, el misterio y la profundidad que suelen atribuirse a Escorpio encuentran un escenario acorde en este festival francés especializado en rock y metal. Sagitario/Sziget Festival: su espíritu aventurero y su interés por descubrir nuevos lugares se relacionan con un festival internacional celebrado en Budapest, que combina música, arte y experiencias culturales.

su espíritu aventurero y su interés por descubrir nuevos lugares se relacionan con un festival internacional celebrado en Budapest, que combina música, arte y experiencias culturales. Capricornio/Download Festival: su carácter perseverante y su gusto por propuestas sólidas pueden asociarse simbólicamente con este reconocido encuentro británico dedicado principalmente al rock y al metal.

su carácter perseverante y su gusto por propuestas sólidas pueden asociarse simbólicamente con este reconocido encuentro británico dedicado principalmente al rock y al metal. Acuario/Burning Man: su relación tradicional con la innovación, la independencia y lo diferente encuentra un paralelo en un evento conocido por sus instalaciones artísticas, creatividad y formas alternativas de expresión.

su relación tradicional con la innovación, la independencia y lo diferente encuentra un paralelo en un evento conocido por sus instalaciones artísticas, creatividad y formas alternativas de expresión. Piscis/Tomorrowland: su imaginación, sensibilidad y tendencia a conectar con lo simbólico pueden vincularse con la atmósfera fantástica y la puesta en escena característica de este festival belga de música electrónica.

¿Cómo se relacionan los signos del zodiaco con los festivales de música?

La astrología occidental divide los signos en 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Esta clasificación puede utilizarse para construir asociaciones.



Aries, Leo y Sagitario pertenecen al fuego.

Tauro, Virgo y Capricornio, a la tierra.

Géminis, Libra y Acuario, al aire.

Cáncer, Escorpio y Piscis corresponden al agua.

Desde las interpretaciones astrológicas, los signos de fuego suelen relacionarse con energía y expresividad; los de tierra, con estabilidad y practicidad; los de aire, con curiosidad, comunicación y sociabilidad; y los de agua, con sensibilidad e intuición.

Si bien esta es una forma de entretenimiento y una manera de explorar los gustos musicales desde el lenguaje simbólico de la astrología, el festival ideal para cada persona dependerá de los artistas que se presenten, el género musical preferido, el presupuesto y la experiencia que cada individuo quiera vivir.