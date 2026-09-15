No tires el limón que se pudrió, es un tesoro: cómo utilizarlo para ahuyentar las hormigas y darle vida a tu jardín

No tires el limón que se pudrió: puedes colocarlo en el jardín, cerca de un hormiguero, como un método casero para intentar reducir la actividad de las hormigas. Estos insectos transportan fragmentos vegetales hasta sus nidos y los utilizan para cultivar un hongo que constituye una fuente fundamental de alimento para la colonia.

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Esta relación entre hormigas y hongos ha sido ampliamente estudiada por científicos. Por eso, un limón con moho puede ser un remedio casero para ahuyentar a estos insectos.

¿Cómo utilizar un limón con moho para intentar ahuyentar a las hormigas?

La idea consiste en aprovechar un limón que ya esté cubierto de moho y colocarlo cerca de la entrada del hormiguero o junto a uno de los caminos que utilizan las hormigas. Los insectos podrían entrar en contacto con las esporas y trasladar pequeñas partículas hacia el interior de la colonia, donde potencialmente podrían interferir con el hongo que cultivan.

Si se decide probarlo en un espacio exterior, pueden seguirse estas precauciones:



Elige un limón con moho visible: no es necesario provocar artificialmente la aparición del hongo. Utiliza una fruta que ya se encuentre deteriorada. Usa guantes: evita manipular directamente el moho y lávate las manos después de retirar la fruta. Colócalo cerca del hormiguero: puede ponerse próximo a la entrada o sobre un camino muy transitado, sin introducirlo dentro del nido. Mantenlo lejos de las plantas: evita apoyar el limón directamente sobre hojas, flores, frutos comestibles o sustratos destinados al cultivo. Observa el comportamiento: durante los días siguientes, comprueba si las hormigas modifican su recorrido o si la actividad alrededor del hormiguero cambia. Retíralo si genera problemas: si atrae moscas, babosas u otros animales, produce un olor desagradable o comienza a descomponerse demasiado, debe desecharse.

Investigaciones publicadas en revistas como Nature han estudiado cómo las hormigas cortadoras de hojas mantienen cultivos de hongos dentro de sus nidos y cómo esos sistemas cuentan con mecanismos de defensa frente a microorganismos competidores.

¿El limón con moho realmente elimina las hormigas del jardín?

La presencia de moho en una fruta no equivale a un tratamiento biológico controlado, ya que el resultado dependería de la especie de hormiga, del hongo presente y de las condiciones ambientales. Los especialistas en manejo integrado de plagas suelen recomendar primero identificar qué ejemplar está causando el problema y localizar el origen de la infestación.

La Universidad de California Agriculture and Natural Resources, por ejemplo, señala que el control de hormigas alrededor de viviendas y jardines debe combinar medidas como eliminar fuentes de alimento, reducir lugares de acceso y utilizar cebos apropiados cuando sean necesarios.

Para mantener la plaga bajo control en el jardín, también puede ser útil esta lista de acciones:



Eliminar fuentes de alimento: mantener los recipientes de basura cerrados y retirar restos de comida, frutas caídas o sustancias azucaradas que puedan atraerlas.

mantener los recipientes de basura cerrados y retirar restos de comida, frutas caídas o sustancias azucaradas que puedan atraerlas. Observar sus recorridos: seguir las líneas de hormigas puede ayudar a localizar el nido o identificar por dónde están ingresando.

seguir las líneas de hormigas puede ayudar a localizar el nido o identificar por dónde están ingresando. Evitar insecticidas indiscriminados: aplicar productos directamente sobre las plantas puede afectar organismos que no son el objetivo y no necesariamente elimina la colonia.

aplicar productos directamente sobre las plantas puede afectar organismos que no son el objetivo y no necesariamente elimina la colonia. Consultar a un especialista si la infestación persiste: un profesional puede identificar la especie y seleccionar un método adecuado para el jardín.

Cabe mencionar que un limón cubierto de moho no debe colocarse cerca de niños, mascotas ni alimentos. Tampoco conviene manipularlo sin protección ni utilizarlo dentro de la vivienda, debido a que el hongo puede dispersarse y atraer otros organismos.