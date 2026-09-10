Qué hacer con las escobas viejas: 5 ideas DIY para tu hogar

Con el paso del tiempo las escobas comienzan a desgastarse por lo que son desechadas a la basura debido a que no cumplen con su función principal. Sin embargo, con ideas DIY puede darles un nuevo uso.

Laura representará a México en la NASA y esta es su gran historia

La escoba vieja y su palo pueden convertirse en objetos útiles para poder organizar, limpiar y decorar tus espacios. Ahora manos a la obra y comienza a reciclar estos elementos.

¿Cómo reciclar las escobas viejas?

Perchero o porta llaves rústico para el recibidor

La primera idea consiste en reutilizar el palo de madera. Para ello tienes que retirar el cabezal de la escoba y lijar el mango de madera para que no queden astillas o restos de alguna pintura. Después deberás cortarlos a medida, pintarlos, barnizarlos y atornillas varios ganchos metálicos a lo largo del palo.

Tienes que fijarlo horizontalmente en la pared de tu entrada para que puedas colgar abrigos, llaves o bolsos.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Cepillo de mano para calzado o rincones difíciles

En el caso de que el cabezal de plástico todavía tenga cerdas firmes, puedes realizar cepillos pequeños. Lo que debes hacer es usar un serrucho para poder cortar la base plástica de la escoba en tres secciones pequeñas. Con ayuda de una tijera o cuchillo deberás recortar las cerdas desgastadas para dejarlas parejas y cortas (de unos 2 a 3 cm).

Así vas a obtener cepillos de mano que son perfectos para tallar zapatillas, limpiar lodo de las herramientas de jardín o fregar los azulejos del baño

Barra organizadora colgante para la cocina o lavadero

Otra opción es limpiar y decorar el palo de escoba para poder sujetarlo a la pared o debajo de un estante utilizando dos soportes para barrales. Debes agregarle unos ganchos en forma de "S" y utilízalo como una barra angosta para colgar paños de cocina, tazas, bolsitas o cepillos de limpieza.

Escobilla alargada para el inodoro

Para este caso tienes que cortar los extremos laterales del cabezal y conservar únicamente la parte del medio que sigue unida al palo largo. Recorta un poco los filamentos dañados para dejar las cerdas más compactas y rígidas. Es una manera de limpiar el fondo del inodoro de manera cómoda.

Plumero de altura para techos y grasa de la cocina

Por último, tenemos esta idea en la que debes envolver el cabezal de la escoba con un paño de microfibra o una gamuza vieja. Sujétala bien con bandas elásticas o una cuerda para que no se desarme. Puedes rociar el paño con alcohol perfumado o desengrasante.