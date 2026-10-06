Qué significa que prendas un incienso en tu ventana y el humo se mueva

Ante la llegada del otoño, comenzaremos a sentir algunos cambios de temperatura, en el cual además el frío se hará notar y en lugar de encender el aire acondicionado, vamos a tener que prender la estufa a gas del hogar para poder calefaccionar el hogar. Sin embargo, antes de hacerlo, se recomienda chequear todas las salidas para que no haya ningún tipo de fuga. Y para eso, los especialistas compartieron un truco casero que consiste en encender incienso y que lo tengas que colocar en la ventana.

La Resolana | Programa completo del domingo 4 de octubre de 2026

Tal como lo mencionamos, ante la llegada del otoño, notaremos cómo se va produciendo la baja en la temperaturay el frío se empezará a sentir de a poco, por lo que las personas van a tener que encender la estufa de gas y así poder calentar todos los ambientes. Pero, si no realizamos una revisión adecuada, es probable que estemos expuestos a una intoxicación, por eso hay que llamar a un eexperto.

El incienso es una preparación de resinas aromáticas vegetales que al arder desprenden un aroma agradable con fines religiosos, estéticos o terapéuticos que se suelen colocar en los hogares para poder perfumarla o incluso se lo relaciona con fines holísticos y eliminar las malas energías y malas vibras. Sin embargo, lo que seguro no sabías es que tiene otros usos y que en este caso, te puede ayudar a detectar un problema dentro del hogar.

Por qué hay que colocar un incienso cerca de la ventana

De acuerdo a algunos expertos, prender un incienso y colocarlo sobre la ventana del hogar puede ayudarnos a detectar fugas de aire fugas de aire en el hogar que incluye esta varita de incienso y que esta prueba se tiene que realizar en un día que esté fresco, donde baje la temperatura y haya viento. Para eso, tendrás que apagar todos los aparatos de combustión, cerrar ventanas y puertas exteriores y encender los extractores de la cosa.

Cómo detectar la fuga de gas con incienso

El siguiente paso será encender el incienso y pasarla por el borde de las ventanas del hogar, puertas, contactos eléctricos y lámparas; y en donde el humo tiemble, se va a hacia afuera o entra al cuarto, es porque hay una fuga. De manera inmediata, tendrás que acudir a un experto para solucionar esa pérdida de gas.