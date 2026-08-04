Conoce el significado del proverbio chino de Lao Tsé: “Si estás deprimido, vives en el pasado. Si estás ansioso, vives en el futuro. Si estás en paz, vives en el presente”

Hay un viejo proverbio que te invita a poder reflexionar cuando atraviesas un momento difícil. Este dice, "Si estás deprimido, vives en el pasado. Si estás ansioso, vives en el futuro. Si estás en paz, vives en el presente".

Los pensadores dicen que la vida transcurre lejos del presente ya que constantemente estamos volviendo a aquello que salió mal o lo que no tiene vuelta atrás. Lo que pasó no se puede cambiar y tampoco es bueno adelantarse a escenarios que todavía no existen.

¿Qué significa este proverbio?

Este proverbio se inspira en la filosofía de Laozi que propone no olvidar el pasado ni dejar el futuro ya que ambos son importantes para poder aprender, recordar, planificar y tomar decisiones. Sin embargo, el problema aparece cuando ellos ocupan todo el espacio y no dejan lugar al hoy.

Quienes siguen la filosofía taoísta, la paz no es vivir sin dificultades, sino dejar de luchar contra lo que no se puede controlar. Muchas veces el sufrimiento nace menos de lo que ocurre que del esfuerzo constante por cambiar lo que ya pasó o anticipar lo que todavía no llegó.

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Si bien es una frase antigua pues su enseñanza sigue teniendo vigencia en esta época donde la velocidad, la incertidumbre y la necesidad de planificar todo, detenerse en el presente puede parecer un gesto pequeño.

Laozi, conocido como Lao Tse, fue uno de los grandes filósofos de la antigua China y a quien la tradición le atribuye la autoría del Tao Te Ching, uno de los textos más influyentes del pensamiento oriental.

Cabe destacar que no hay muchas certezas sobre su vida e incluso hay quienes dudan si fue una persona real o un personaje legendario. Lo que si está claro es que sus enseñanzas dieron origen al taoísmo, una corriente filosófica que propone vivir en armonía con el Tao, entendido como el camino natural de las cosas.