Este es el significado del proverbio japonés: «Antes de la iluminación, corta leña y lleva agua a casa. Después de la iluminación, sigue cortando leña y llevando agua a casa»

Un proverbio japonés es una frase que va trascendiendo en el tiempo y deja una enseñanza para distintos aspectos de la vida. En este caso te traemos uno relacionado con el budismo zen que te hará reflexionar.

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Esta frase nos dice «Antes de la iluminación, corta leña y lleva agua a casa. Después de la iluminación, sigue cortando leña y llevando agua a casa». Su mensaje tiene una enseñanza que ha pasado por los años debido a que nos lleva a pensar en alcanzar la paz interior o el crecimiento personal. Cabe destacar que esto no es escapar de los problemas o de las responsabilidades, sino aprender a vivirlas con una actitud diferente.

¿Qué significa el proverbio japonés?

Si bien puede ser un proverbio desconcertante ya que si antes y después de la iluminación se siguen realizando las mismas tareas, ¿qué cambia realmente? Quienes siguen la tradición zen la transformación ocurre en el interior de la persona, las obligaciones van a seguir siendo las mismas, pero desaparece la resistencia, la ansiedad y la necesidad de pensar en la felicidad como algo futuro.

Cuando el proverbio dice cortar leña y llevar agua, está refiriéndose a las tareas rutinarias de la vida. Así también plantean que incluso después de alcanzar una mayor sabiduría, las responsabilidades diarias no desaparecen. Realmente lo que cambia es cómo las vives debido a que tomas todo con serenidad, aceptación y plena conciencia del presente.

Por otro lado, el proverbio te lleva a valorar las pequeñas acciones que son parte de tu vida diaria. Aquí podemos encontrar tareas como preparar la comida, trabajar, cuidar a la familiar, limpiar, entre otros que se pueden transformar en momentos de atención plena cuando se realizan con calma y propósito.

Es un proverbio actual porque se puede aplicar a la sociedad donde la productividad y la rapidez son el tema central Esta es una forma de poder poner un alto y comprender algo muy profundo que es que la vida no comienza cuando desaparecen los problemas.