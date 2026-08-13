MasterChef 24/7: 3 aderezos fuera de lo común para tus hamburguesas que te harán brillar en la parrilla
Si quieres elevar tu receta a otro nivel con un toque sofisticado, te recomendamos estas opciones que se alejan de la típica catsup
En las últimas semanas, las hamburguesas han tenido un papel protagónico en los retos, clases y hasta comidas de MasterChef 24/7: este jueves 13 de agosto, por ejemplo, el Chef Édgar Núñez dirigió el reto delivery del día que consistió en preparar 100 hamburguesas y esto, claro, le despertó el antojo a más de una persona.
“Me vetaron": Chef Édgar Núñez explica su ausencia en MasterChef 24/7
Todo el mundo está de acuerdo en que un buen aderezo puede convertir una simple hamburguesa en todo un acontecimiento gastronómico: Diego, por ejemplo, conquistó a sus fans de Instagram con una mermelada de tocino agridulce; el Chef Adrián Herrera, por otro lado, mostró cómo mezclar mayonesa con aceite de chile rojo puede darle un toque especial y picosito a tu platillo.
Si te interesa experimentar con opciones exóticas la próxima vez que te toque hacer hamburguesas, te presentamos estas 3 recetas de aderezos recomendadas por la IA que seguramente te encantarán:
¿Qué aderezos exóticos recomienda la IA para darle un toque MasterChef 24/7 a tu hamburguesa?
Si quieres llevar tu hamburguesa a un nivel gourmet con increíbles contrastes de sabor, estos 3 aderezos podrían convertirse en tus favoritos gracias a sus mezclas únicas:
- Catsup de mermelada de tocino, chiles secos y café
Esta receta de catsup combina lo ahumado, lo picante y la riqueza caramelizada del tocino con un toque de amargor sutil del café; necesita:
- 150 g de tocino picado finamente.
- 1/2 cebolla morada picada en cubitos pequeños.
- 1 diente de ajo picado.
- 3 cucharadas de azúcar mascabado o miel de maple.
- 2 cucharadas de vinagre de manzana.
- 1/3 taza de cátsup.
- 1/2 cucharadita de café expreso en polvo o concentrado.
- 1/2 cucharadita de hojuelas de chile seco (o chile de árbol picado).
En una sartén, dora el tocino a fuego medio hasta que esté crujiente. Escurre la mayor parte de la grasa pero deja un poco. Agrega la cebolla y el ajo; sofríe hasta que caramelicen. Incorpora el azúcar, el vinagre, la catsup, el café y el chile seco. Cocina a fuego bajo durante 10-15 minutos hasta que reduzca a una consistencia de mermelada espesa.
2. Salsa BBQ especiada de guayaba y chipotle
Una versión caribeña/latina de la salsa BBQ tradicional con la acidez aromática de la guayaba y el picante ahumado del chipotle; necesitas estos ingredientes:
- 1/2 taza de pasta o mermelada de guayaba (o ate de guayaba derretido con un poco de agua caliente).
- 2 cucharadas de chiles chipotles en adobo (licuados).
- 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana.
- 1 cucharada de salsa Worcestershire (salsa inglesa).
- 1/2 cucharadita de comino en polvo.
- 1 diente de ajo en polvo.
En un pocillo a fuego bajo, derrite la pasta de guayaba junto con el vinagre y los chipotles licuados. Agrega la salsa inglesa, el comino y el ajo. Revuelve constantemente hasta obtener una salsa tersa y brillante. Dejar enfriar antes de usar.
3. Crema de yogurt, tzatziki con menta, curry y tamarindo
Aporta un perfil fresco pero complejo, con un toque oriental. Este aderezo es excelente para hamburguesas de cordero, pavo o falafel/lentejas. Necesitas:
- 1/2 taza de yogurt griego natural sin azúcar
- 1 cucharadita de pasta o pulpa de tamarindo
- 1/2 cucharadita de curry amarillo en polvo
- 1 cucharada de menta/hierbabuena fresca finamente picada
- 1/3 taza de pepino rallado y exprimido (sin exceso de agua)
- Un chorrito de aceite de oliva y sal
Mezcla el yogurt griego con el tamarindo y el polvo de curry hasta que la crema tome un tono dorado uniforme. Agrega el pepino rallado bien escurrido y la menta picada. Ajusta con sal y un toque de aceite de oliva.
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.