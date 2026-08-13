MasterChef 24/7: 3 aderezos fuera de lo común para tus hamburguesas que te harán brillar en la parrilla

En las últimas semanas, las hamburguesas han tenido un papel protagónico en los retos, clases y hasta comidas de MasterChef 24/7 : este jueves 13 de agosto, por ejemplo, el Chef Édgar Núñez dirigió el reto delivery del día que consistió en preparar 100 hamburguesas y esto, claro, le despertó el antojo a más de una persona.

“Me vetaron": Chef Édgar Núñez explica su ausencia en MasterChef 24/7

Todo el mundo está de acuerdo en que un buen aderezo puede convertir una simple hamburguesa en todo un acontecimiento gastronómico: Diego, por ejemplo, conquistó a sus fans de Instagram con una mermelada de tocino agridulce ; el Chef Adrián Herrera, por otro lado, mostró cómo mezclar mayonesa con aceite de chile rojo puede darle un toque especial y picosito a tu platillo.

Si te interesa experimentar con opciones exóticas la próxima vez que te toque hacer hamburguesas, te presentamos estas 3 recetas de aderezos recomendadas por la IA que seguramente te encantarán:

¿Qué aderezos exóticos recomienda la IA para darle un toque MasterChef 24/7 a tu hamburguesa?

Si quieres llevar tu hamburguesa a un nivel gourmet con increíbles contrastes de sabor, estos 3 aderezos podrían convertirse en tus favoritos gracias a sus mezclas únicas:

Catsup de mermelada de tocino, chiles secos y café

Esta receta de catsup combina lo ahumado, lo picante y la riqueza caramelizada del tocino con un toque de amargor sutil del café; necesita:

150 g de tocino picado finamente.

1/2 cebolla morada picada en cubitos pequeños.

1 diente de ajo picado.

3 cucharadas de azúcar mascabado o miel de maple.

2 cucharadas de vinagre de manzana.

1/3 taza de cátsup.

1/2 cucharadita de café expreso en polvo o concentrado.

1/2 cucharadita de hojuelas de chile seco (o chile de árbol picado).

En una sartén, dora el tocino a fuego medio hasta que esté crujiente. Escurre la mayor parte de la grasa pero deja un poco. Agrega la cebolla y el ajo; sofríe hasta que caramelicen. Incorpora el azúcar, el vinagre, la catsup, el café y el chile seco. Cocina a fuego bajo durante 10-15 minutos hasta que reduzca a una consistencia de mermelada espesa.

2. Salsa BBQ especiada de guayaba y chipotle

Una versión caribeña/latina de la salsa BBQ tradicional con la acidez aromática de la guayaba y el picante ahumado del chipotle; necesitas estos ingredientes:

1/2 taza de pasta o mermelada de guayaba (o ate de guayaba derretido con un poco de agua caliente).

2 cucharadas de chiles chipotles en adobo (licuados).

2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana.

1 cucharada de salsa Worcestershire (salsa inglesa).

1/2 cucharadita de comino en polvo.

1 diente de ajo en polvo.

En un pocillo a fuego bajo, derrite la pasta de guayaba junto con el vinagre y los chipotles licuados. Agrega la salsa inglesa, el comino y el ajo. Revuelve constantemente hasta obtener una salsa tersa y brillante. Dejar enfriar antes de usar.

3. Crema de yogurt, tzatziki con menta, curry y tamarindo

Aporta un perfil fresco pero complejo, con un toque oriental. Este aderezo es excelente para hamburguesas de cordero, pavo o falafel/lentejas. Necesitas:

1/2 taza de yogurt griego natural sin azúcar

1 cucharadita de pasta o pulpa de tamarindo

1/2 cucharadita de curry amarillo en polvo

1 cucharada de menta/hierbabuena fresca finamente picada

1/3 taza de pepino rallado y exprimido (sin exceso de agua)

Un chorrito de aceite de oliva y sal

Mezcla el yogurt griego con el tamarindo y el polvo de curry hasta que la crema tome un tono dorado uniforme. Agrega el pepino rallado bien escurrido y la menta picada. Ajusta con sal y un toque de aceite de oliva.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?